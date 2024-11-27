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Posted 27 ноября, 14:01

Published 27 ноября, 14:01

Modified 27 ноября, 14:03

Updated 27 ноября, 14:03

Жареная картошка не прилипнет и не развалится: золотые правила правильной жарки

Жареная картошка не прилипнет и не развалится: золотые правила правильной жарки

27 ноября 2024, 14:01
Фото: Photo by Elena Mozhvilo on Unsplash.
Рубрика
Еда и напитки
Наверное, каждому из нас доводилось видеть, как жареная картошка превращается в сковороде в непонятное месиво. А все потому, что не учитывался целый ряд тонкостей, которые позволяют пожарить картошечку «кусочек к кусочку». Делимся с вами этими лайфхаками.

Чтобы пожарить картошку и сохранить ее хрустящую текстуру, попробуйте воспользоваться этими советами.

Выбор картофеля

Используйте сорта картофеля, которые хорошо подходят для жарки — такие как «Руссет» или «Агата». Эти сорта имеют высокое содержание крахмала, что помогает картошке сохранять форму.

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Подготовка картофеля

Помойте картофель и очистите его от кожуры. Нарежьте картошку на равномерные кусочки. Лучше всего подходят «палочки» или кубики одинакового размера, чтобы они готовились равномерно. Замочите нарезанный картофель в холодной воде на 30 минут, затем обсушите. Это поможет удалить избыточный крахмал, что также будет способствовать образованию хрустящей корочки.

Выбор масла и посуды для жарки

Используйте масло с высоким температурным пределом, например, подсолнечное или оливковое масло первого отжима. Разогрейте глубокую сковороду или вок. Сковорода должна достаточно нагреться перед добавлением масла, чтобы картошка не прилипала и быстро обжаривалась.

Для приготовления жареной картошки надо использовать массивную, с толстым дном и высокими стенками сковороду. Именно такая обеспечивает равномерное нагревание и не даст вывалится картошке, когда будешь мешать, — рекомендуют эксперты портала «Би-порт».
Нельзя мешать картошку в начале жаркиНельзя мешать картошку в начале жарки
Нельзя мешать картошку в начале жарки. Фото: Photo by Fernanda Martinez on Unsplash

Приготовление

Налейте достаточное количество масла в сковороду и дайте ему разогреться до средней температуры. Проверьте, готово ли масло, бросив в него небольшой кусочек картофеля — если он начинает шипеть и пузыриться, можно добавлять остальные. Обжаривайте картофель партиями, чтобы не переусердствовать с количеством. Это позволит поддерживать высокую температуру масла. Не нужно перемешивать картошку слишком часто в начале жарки! Дайте ей подрумяниться с одной стороны, прежде чем перевернуть, чтобы образовалась хрустящая корочка.

Приправы и добавки

Добавьте соль и специи в конце, чтобы они не вытягивали влагу из картошки в процессе жарки. Чеснок, лук или травы также лучше добавлять в конце, чтобы они не подгорели.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить вкусную и хрустящую картошку, которая не превратится в кашу. Приятного аппетита!

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Источник: b-port.com.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Масло#Картофель#Сковорода#Лайфхаки#КЦ#Еда и напитки#Жарка картошки
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