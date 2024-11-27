Жареная картошка не прилипнет и не развалится: золотые правила правильной жарки

Налейте достаточное количество масла в сковороду и дайте ему разогреться до средней температуры. Проверьте, готово ли масло, бросив в него небольшой кусочек картофеля — если он начинает шипеть и пузыриться, можно добавлять остальные. Обжаривайте картофель партиями, чтобы не переусердствовать с количеством. Это позволит поддерживать высокую температуру масла. Не нужно перемешивать картошку слишком часто в начале жарки! Дайте ей подрумяниться с одной стороны, прежде чем перевернуть, чтобы образовалась хрустящая корочка.