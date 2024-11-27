Жители Екатеринбурга живут в смоге уже несколько дней

Posted 27 ноября, 15:02
Published 27 ноября, 15:02
Modified 27 ноября, 15:04
Updated 27 ноября, 15:04
В течение нескольких дней жители Екатеринбурга не могут дышать полной грудью из-за смога. Воздух насыщен неприятным запахом гари. Сложно не заметить, как дымка затянула улицы всего города. Уралгидрометцентр предупреждает, что рассеивания ждать не стоит, как минимум, до конца ноября.
Согласно информации, предоставляемой URA.RU, Екатеринбург захвачен густым смогом из-за стабильной погоды и отсутствия сильного ветра, который мог бы рассеять загрязнение воздуха. Тем не менее, в ближайшее время изменений в погодных условиях не ожидается.
В связи с этим, сотрудники МЧС рекомендуют екатеринбуржцам соблюдать некоторые меры предосторожности, например, соблюдать водный баланс, чаще смывать с кожи пыль и аллергены, использовать воздухоочистители, оставлять окна закрытыми, особенно в периоды высокой концентрации смога. От занятий спортом следует отказаться, так как они могут усугубить симптомы, вызванные загрязнением воздуха.
Напомним, что два дня назад жители Нижнего Тагила также столкнулись с сильным загрязнением воздуха.