Жители Екатеринбурга живут в смоге уже несколько дней

В связи с этим, сотрудники МЧС рекомендуют екатеринбуржцам соблюдать некоторые меры предосторожности, например, соблюдать водный баланс, чаще смывать с кожи пыль и аллергены, использовать воздухоочистители, оставлять окна закрытыми, особенно в периоды высокой концентрации смога. От занятий спортом следует отказаться, так как они могут усугубить симптомы, вызванные загрязнением воздуха.



Напомним, что два дня назад жители Нижнего Тагила также столкнулись с сильным загрязнением воздуха.