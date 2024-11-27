Жители Нижнего Тагила на публичных слушаниях приняли бюджет города

Posted 27 ноября, 16:09
Published 27 ноября, 16:09
Modified 27 ноября, 16:11
Updated 27 ноября, 16:11
Бюджет на 2025 год для Нижнего Тагила прошел публичные слушания и был утвержден. Теперь на очереди — обсуждение и принятие у Совета депутатов. «За» на заседании было отдано 134 голоса, «против» — 5 голосов, «воздержались» четыре человека.
В грядущем году город планирует получить доходы в размере 26,4 миллиардов рублей, при этом расходы превысят доходы примерно на 1,5 миллиарда.
Если сравнить статистику с уходящим годом, то расходы увеличатся на 5%, а доходы вырастут на 11%. При этом инвестиции в экономику города выросли до 11 миллиардов, а статистика по доходам населения показывает, что зарплаты выросли на четверть.
На будущий год у чиновников большие планы: начать строительство новой школы, всесезонного ледового катка возле стадиона «Высокогорец», окончить работы в детском саду на Гальянке.
Вице-мэр города по финансово-экономической политике отметил, что бюджет остается социально ориентированным. Почти две трети расходов — это соцполитика, образование, спорт и культура. Всего на эти статьи заложено почти 18 миллиардов, заявил Алексей Бурдилов.
Нижний Тагил продолжит участие в нацпроектах: «Экологическое благополучие» (газификация домов для отказа от печей), «Молодежь и дети» (обновление школ), «Инфраструктура для жизни» (благоустройство и дороги).
В самом бюджете на благоустройство заложено 115 миллионов — в городе отремонтируют двор на Сибирской, 83, где ранее после взрыва газа снесли пятиэтажный дом. Также планируется обустройство кургана Памяти и благоустройство сквера на Ленинградском проспекте, пишет издание «Все новости».
Ремонт дорог затронет тротуары на проспекте Ленина, улицы Красноармейскую и Зари, а также Краснознаменную. На дорожный фонд уйдет примерно 2,5 миллиарда рублей.
На газификацию домов для перехода от печного отопления заложили около 25 миллионов.
Новая школа на Гальянке по плану будет стоить почти 3 миллиарда рублей, возводить учебное учреждение будут до 2027 года. В будущем году должны быть окончены работы по капитальному ремонту школ №70 и 33.
Ранее стало известно, что более 100 миллионов россиян смогут пройти бесплатное обследование благодаря росту объемов доходов фонда ОМС.