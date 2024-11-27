Жительницу Свердловской области заставили лечь в больницу из-за опасной болезни

Posted 27 ноября, 14:21
Published 27 ноября, 14:21
Modified 27 ноября, 14:23
Updated 27 ноября, 14:23
Суд в Свердловской области принял решение принудительно отправить жительницу Верхотурского района на лечение в больницу. О помещении гражданки в лечебное учреждение ходатайствовала прокуратура.
Надзорное ведомство региона сообщает, что у женщины 1973 года рождения был диагностирован туберкулез, который опасен для окружающих, поскольку передается воздушно-капельным и бытовым путем.
Однако гражданка не желала лечиться, уклоняясь от медицинского надзора. Тогда делом занялась прокуратура, подав документы в суд, который согласился с ее доводами.
Женщине предстоит пройти курс противотуберкулезной терапии.
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга обратилась в суд с требованием взыскать с работодателя около 400 тысяч рублей за полученную на работе травму во время работы со стригальным оборудованием.