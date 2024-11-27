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Posted 27 ноября, 14:21

Published 27 ноября, 14:21

Modified 27 ноября, 14:23

Updated 27 ноября, 14:23

Жительницу Свердловской области будут насильно лечить от опасного заболевания

Жительницу Свердловской области заставили лечь в больницу из-за опасной болезни

27 ноября 2024, 14:21
Фото: Изображение Midjourney.

Жительницу Свердловской области будут насильно лечить от опасного заболевания

Женщина имеет заболевание, легко передающееся от человека к человеку. Решение вынес суд.

Суд в Свердловской области принял решение принудительно отправить жительницу Верхотурского района на лечение в больницу. О помещении гражданки в лечебное учреждение ходатайствовала прокуратура.

Надзорное ведомство региона сообщает, что у женщины 1973 года рождения был диагностирован туберкулез, который опасен для окружающих, поскольку передается воздушно-капельным и бытовым путем.

Однако гражданка не желала лечиться, уклоняясь от медицинского надзора. Тогда делом занялась прокуратура, подав документы в суд, который согласился с ее доводами.

Женщине предстоит пройти курс противотуберкулезной терапии.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга обратилась в суд с требованием взыскать с работодателя около 400 тысяч рублей за полученную на работе травму во время работы со стригальным оборудованием.

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#Александра Никитская#Общество#Прокуратура#Суд#Медицина#Болезнь#Опасность#Екатеринбург#Инцидент
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