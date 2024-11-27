Жителя Кузбасса задержали за посещение кафе со своим прибором

«По предварительным данным, мужчина пришел в кафе, сел за столик и достал принесённый с собой кухонный нож. Персонал, обеспокоенный его действиями, вызвал помощь с помощью тревожной кнопки», — говорится в сообщении.



Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которым оказался 54-летний местный житель, пишет sibdepo.ru.



Он не смог объяснить причину своего поведения. Позже его передали полиции. Как уточнили корреспонденту Сибдепо в пресс-службе управления Росгвардии, мужчина не пытался заказать еду, а просто сел за столик, взял в руку нож и сидел так, пока обеспокоенные официанты не вызвали вневедомственную охрану.





