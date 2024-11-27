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Posted 27 ноября, 09:00

Published 27 ноября, 09:00

Modified 29 ноября, 13:08

Updated 29 ноября, 13:08

Жителя Кузбасса задержали за посещение кафе со своим прибором

27 ноября 2024, 09:00
В Новокузнецке бойцы Росгвардии задержали мужчину, который пришёл в местное кафе со своим кухонным ножом. Сотрудники заведения напугались посетителя и нажали на тревожную кнопку, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, мужчина пришел в кафе, сел за столик и достал принесённый с собой кухонный нож. Персонал, обеспокоенный его действиями, вызвал помощь с помощью тревожной кнопки», — говорится в сообщении.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которым оказался 54-летний местный житель, пишет sibdepo.ru.

Он не смог объяснить причину своего поведения. Позже его передали полиции. Как уточнили корреспонденту Сибдепо в пресс-службе управления Росгвардии, мужчина не пытался заказать еду, а просто сел за столик, взял в руку нож и сидел так, пока обеспокоенные официанты не вызвали вневедомственную охрану.


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