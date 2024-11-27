Жителя Нижнего Тагила поймали в ХМАО за выловом рыбы

Posted 27 ноября, 06:55
Published 27 ноября, 06:55
Modified 27 ноября, 06:57
Updated 27 ноября, 06:57
Житель Нижнего Тагила был пойман в Ханты-Мансийском округе по подозрению в браконьерстве. Рыбак выловил из реки Обь краснокнижных и других ценных представителей фауны.
Всего правоохранители насчитали 23 сибирских осетра, включенных в Красную книгу, и 55 стерлядей. Также при браконьере нашли четыре ружья, более 1,5 тысяч патронов, которые, как оказалось, были украдены рыбаком из частного дома.
Агентство ТАСС пишет, что ущерб от действий жителя Нижнего Тагила оценен в 11 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной охоте, незаконном лове, хищении и незаконном приобретении оружия.
Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.
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