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Posted 27 ноября, 06:55

Published 27 ноября, 06:55

Modified 27 ноября, 06:57

Updated 27 ноября, 06:57

Жителя Нижнего Тагила поймали в ХМАО за браконьерством

Жителя Нижнего Тагила поймали в ХМАО за выловом рыбы

27 ноября 2024, 06:55
Фото: 1MI.

Жителя Нижнего Тагила поймали в ХМАО за браконьерством

Ущерб от действий рыбака оценен в крупную сумму. Возбуждено уголовное дело.

Житель Нижнего Тагила был пойман в Ханты-Мансийском округе по подозрению в браконьерстве. Рыбак выловил из реки Обь краснокнижных и других ценных представителей фауны.

Всего правоохранители насчитали 23 сибирских осетра, включенных в Красную книгу, и 55 стерлядей. Также при браконьере нашли четыре ружья, более 1,5 тысяч патронов, которые, как оказалось, были украдены рыбаком из частного дома.

Агентство ТАСС пишет, что ущерб от действий жителя Нижнего Тагила оценен в 11 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной охоте, незаконном лове, хищении и незаконном приобретении оружия.

Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, какую рыбу запрещено ловить Свердловской области в осенний сезон.

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