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Posted 28 ноября, 09:55

Published 28 ноября, 09:55

Modified 28 ноября, 09:57

Updated 28 ноября, 09:57

5 вещей, от которых дома дышать нечем: вот какие предметы лучше отправить в мусорку

5 вещей, от которых дома дышать нечем: вот какие предметы лучше отправить в мусорку

28 ноября 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Если у вас часто болит голова, когда вы находитесь в собственной квартире, оглядитесь вокруг: нет ля рядом предметов, которые делают воздух тяжелым и вредным?

Оказывается, что воздух в помещении может быть тяжелым и спертым по неочевидным причинам. Вот пять предметов, которые ухудшают микроклимат в вашем уютном гнездышке.

Старая мебель

Любимое дедушкино кресло и диван, на котором спала еще ваша бабушка, лучше выкинуть, даже если они дороги вам как память. Все дело в том, что в обивке за долгие годы скопилось огромное количество пыли и микроскопических клещей сопрофитов.

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Пена внутри мебели со временем разрушается, выделяя токсичные соединения, такие как формальдегиды, — также утверждает эксперт портала ixbt.com.

Банки с остатками краски

Часто они остаются после ремонта и годами пылятся на полках в кладовых или под ванной. И это очень опасно, предупреждают эксперты: даже герметично закрытая банка пропускает органические летучие соединения, которые наполняют воздух в квартире и отравляют атмосферу. Поэтому либо перенесите их в подвал, либо просто избавьтесь от старой краски — здоровье дороже.

Фото: Photo by Katya Ross on Unsplash

Освежитель воздуха

Дешевые освежители воздуха, которые многие используют в туалетных комнатах, на самом деле очень опасны, так как способны вызвать аллергические реакции и даже бронхо-легочные заболевания при длительном использовании.

Иронично, но освежители воздуха часто делают воздух хуже. Большинство аэрозолей и гелевых освежителей содержит химические вещества <…> Например, фталаты и другие ароматизаторы могут стать причиной головной боли, кашля и даже нарушения гормонального баланса, — предупреждает эксперт ixbt.com.

Старые матрасы

Как и советская мебель, старые матрасы являются источником огромного количества бактерий, пыли и пылевых клещей. Если вы и ваша семья часто болеете вирусными заболеваниями, страдаете от аллергических реакций, то эксперты советуют «перетряхнуть» постель и вспомнить, в каком году был куплен матрас.

Фото: Изображение Midjourney

«Агрессивная» химия

Современная промышленность выпускает огромное количество средств для уборки, чистки различных поверхностей и стирки. Если активно ими пользоваться, то можно в буквальном смысле испортить воздух в помещении, так как бытовая химия после уборки продолжает испаряться и выделять вредные соединения. Минимизируйте использование таких средств, заменив их на натуральные и безопасные — пищевую соду, уксус, лимонную кислоту и т. д.

А вот таким способом можно избавиться от запаха затхлости в шкафу и комоде с постельным бельем.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Чистый воздух#Освежитель воздуха#Дом и сад#КЦ#Старая мебель#Банки с краской#Старые матрасы#Агрессивная химия
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