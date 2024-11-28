5 вещей, от которых дома дышать нечем: вот какие предметы лучше отправить в мусорку

Часто они остаются после ремонта и годами пылятся на полках в кладовых или под ванной. И это очень опасно, предупреждают эксперты: даже герметично закрытая банка пропускает органические летучие соединения, которые наполняют воздух в квартире и отравляют атмосферу. Поэтому либо перенесите их в подвал, либо просто избавьтесь от старой краски — здоровье дороже.