Авиакомпания выплатит жителю Екатеринбурга более 290 тысяч за отмененный рейс

Posted 28 ноября, 10:44
Published 28 ноября, 10:44
Modified 28 ноября, 10:46
Updated 28 ноября, 10:46
Стоимость билетов составляла около 34 тысяч рублей. В назначенный срок в аэропорту Кольцово выяснилось, что рейс был отменен. Тогда екатеринбуржец приобрел другие билеты, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
После возвращения домой он написал претензию компании, однако его требование вернуть сумму было проигнорировано. После этого мужчина пошел в суд с иском, в котором он потребовал выплатить ему более полумиллиона рублей.
Суд взыскал с ответчика 276 540 рублей. Авиакомпания обратилась в облсуд с апелляцией. Инстанция, рассмотрев обращение, повысила сумму выплаты до 291 540 рублей.
Напомним, пожилая женщина в Свердловской области отсудила у РЖД 150 тысяч за травму из-за наезда поезда.