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Posted 28 ноября, 10:44

Published 28 ноября, 10:44

Modified 28 ноября, 10:46

Updated 28 ноября, 10:46

Авиакомпания выплатит жителю Екатеринбурга более 290 тысяч за отмененный рейс

Авиакомпания выплатит жителю Екатеринбурга более 290 тысяч за отмененный рейс

28 ноября 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney.
Житель Екатеринбурга отсудил у авиакомпании Flyone Armenia около 300 тысяч рублей за отмененный рейс в Ереван. Два билета мужчина купил в марте 2023 года.

Стоимость билетов составляла около 34 тысяч рублей. В назначенный срок в аэропорту Кольцово выяснилось, что рейс был отменен. Тогда екатеринбуржец приобрел другие билеты, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

После возвращения домой он написал претензию компании, однако его требование вернуть сумму было проигнорировано. После этого мужчина пошел в суд с иском, в котором он потребовал выплатить ему более полумиллиона рублей.

Суд взыскал с ответчика 276 540 рублей. Авиакомпания обратилась в облсуд с апелляцией. Инстанция, рассмотрев обращение, повысила сумму выплаты до 291 540 рублей.

Напомним, пожилая женщина в Свердловской области отсудила у РЖД 150 тысяч за травму из-за наезда поезда.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Деньги#Авиакомпания#Авиарейс#Отмена#Екатеринбург
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