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Posted 28 ноября, 11:47

Published 28 ноября, 11:47

Modified 28 ноября, 11:49

Updated 28 ноября, 11:49

Автомобиль столкнулся с иномаркой и отлетел в КАМАЗ в Екатеринбурге

Автомобиль столкнулся с иномаркой и отлетел в КАМАЗ в Екатеринбурге

28 ноября 2024, 11:47
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге иномарка Hyundai столкнулась с Mitsubishi, после чего ее отбросило на машину «КАМАЗ». Есть пострадавшая и погибшая. ДТП произошло 28 ноября 2024 года на улице Репина.

За рулем Hyundai ехала 65-летняя женщина. С ней в машине также находилась ее 19-летняя внучка. По словам девушки, бабушка неожиданно почувствовала себя плохо и потеряла сознание, в результате чего случилась авария, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Пожилая женщина скончалась на месте ЧП. Пассажирку отвезли в медучреждение с травмами головы и конечностей.

Напомним, в Верхней Пышме водитель автомобиля сбил пешехода. Пострадавшего горожанина отвезли в клинику.

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