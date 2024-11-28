Автомобиль столкнулся с иномаркой и отлетел в КАМАЗ в Екатеринбурге

Posted 28 ноября, 11:47
Published 28 ноября, 11:47
Modified 28 ноября, 11:49
Updated 28 ноября, 11:49
За рулем Hyundai ехала 65-летняя женщина. С ней в машине также находилась ее 19-летняя внучка. По словам девушки, бабушка неожиданно почувствовала себя плохо и потеряла сознание, в результате чего случилась авария, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Пожилая женщина скончалась на месте ЧП. Пассажирку отвезли в медучреждение с травмами головы и конечностей.
Напомним, в Верхней Пышме водитель автомобиля сбил пешехода. Пострадавшего горожанина отвезли в клинику.