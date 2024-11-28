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Posted 28 ноября, 05:14

Published 28 ноября, 05:14

Modified 28 ноября, 05:16

Updated 28 ноября, 05:16

Десятки рыбаков встали в очередь у водохранилища в Свердловской области

Десятки рыбаков встали в очередь у водохранилища в Свердловской области

28 ноября 2024, 05:14
Фото: Группа ВКонтакте «Рыбалка на Среднем и Южном Урале».
Любители рыбалки образовали очередь около Белоярского водохранилища в Свердловской области.

Как рассказали местные жители, если прибыть к водоему поздно, то будет сложнее добраться до места, где можно порыбачить, а также непросто найти место для парковки автомобиля, рассказали в группе ВКонтакте «Рыбалка на Среднем и Южном Урале».

По словам одного из рыбаков, у него рыба клюнула на безнасадку. Во время рыбалки получился хороший улов на безнасадки.

Напомним, житель Свердловской области поймал в водоеме рыбу, вес которой был больше трех килограммов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Рыбалка#Рыбаки#Природа#Рыба#Водохранилище#Водоем#Екатеринбург
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