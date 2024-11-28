Десятки рыбаков встали в очередь у водохранилища в Свердловской области

Posted 28 ноября, 05:14
Published 28 ноября, 05:14
Modified 28 ноября, 05:16
Updated 28 ноября, 05:16
Как рассказали местные жители, если прибыть к водоему поздно, то будет сложнее добраться до места, где можно порыбачить, а также непросто найти место для парковки автомобиля, рассказали в группе ВКонтакте «Рыбалка на Среднем и Южном Урале».
По словам одного из рыбаков, у него рыба клюнула на безнасадку. Во время рыбалки получился хороший улов на безнасадки.
Напомним, житель Свердловской области поймал в водоеме рыбу, вес которой был больше трех килограммов.