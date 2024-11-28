Дети забыли дорогу в кафе с фастфудом: готовлю бургеры дома — вкусно и полезно

Грудку промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. С луковицы и чеснока снимите шелуху, очистите и мелко нарежьте. Мясо и овощи можно измельчить в мясорубке либо использовать блендер. Положите в емкость для фарша яйцо, немного овсяных хлопьев, соль, перец и специи. Хорошенько перемешайте, пока масса не станет однородной. Сформируйте из массы небольшие котлеты. Чтобы они лучше прожарились, делайте их тонкими.