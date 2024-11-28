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Posted 28 ноября, 13:32

Published 28 ноября, 13:32

Modified 28 ноября, 13:34

Updated 28 ноября, 13:34

Дети забыли дорогу в кафе с фастфудом: готовлю бургеры дома — вкусно и полезно

Дети забыли дорогу в кафе с фастфудом: готовлю бургеры дома — вкусно и полезно

28 ноября 2024, 13:32
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Если вы любите фастфуд, но редко его едите из-за потенциального вреда здоровью, не отказывайте себе в удовольствии — ведь бургер можно приготовить и дома. Предлагаем вашему вниманию рецепт с полезными ингредиентами.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

Для котлет:

  • 500 г куриного или индюшиного филе;
  • 1 небольшая луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 яйцо;
  • 2 столовые ложки овсяных хлопьев (можно заменить на панировочные сухари);
  • Соль и перец по вкусу;
  • Специи (например, паприка, куркума, орегано) по вкусу.
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Для подачи:

  • Цельнозерновые булочки для бургеров
  • Листья салата;
  • Помидор (нарезанный кольцами);
  • Огурец (маринованный или свежий, нарезанный кружочками);
  • Авокадо (по желанию, нарезанное);
  • Творожный сыр, хумус или любой соус;
  • Горчица или кетчуп (по желанию).

Грудку промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. С луковицы и чеснока снимите шелуху, очистите и мелко нарежьте. Мясо и овощи можно измельчить в мясорубке либо использовать блендер. Положите в емкость для фарша яйцо, немного овсяных хлопьев, соль, перец и специи. Хорошенько перемешайте, пока масса не станет однородной. Сформируйте из массы небольшие котлеты. Чтобы они лучше прожарились, делайте их тонкими.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла на среднем огне.

Как только на поверхности котлеты начнет выделяться мясной сок, ее можно снимать со сковороды. Если вы хотите сделать полную прожарку, то жарьте с каждой стороны по 4–4,5 минуты, — такой совет дает портал «Едим дома».
Бургер может быть не только вкусным, но и полезнымБургер может быть не только вкусным, но и полезным
Бургер может быть не только вкусным, но и полезным. Фото: Изображение Midjourney

Булочки можно слегка поджарить на той же сковороде для хрустящей корочки. Пока котлеты жарятся, нарежьте овощи. Разрежьте булочку пополам и намажьте нижнюю часть соусом (например, творожным сыром или хумусом). Поместите на нижнюю половину лист салата, затем добавьте котлету. Сверху положите кружок помидора, огурца и авокадо. Накройте верхней частью булочки.

Подавайте бургер с гарниром из запеченных или свежих овощей, картофеля фри из запеченного картофеля или салатом.

Ранее хитрые хозяйки рассказали, как быстро разморозить фарш без микроволновки.

Источник: PrimaMedia.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Кулинария#Рецепты#Фастфуд#КЦ#Еда и напитки#Бургеры#Полезное питание
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