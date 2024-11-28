Дети забыли дорогу в кафе с фастфудом: готовлю бургеры дома — вкусно и полезно

Posted 28 ноября, 13:32
Published 28 ноября, 13:32
Modified 28 ноября, 13:34
Updated 28 ноября, 13:34
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
Грудку промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. С луковицы и чеснока снимите шелуху, очистите и мелко нарежьте. Мясо и овощи можно измельчить в мясорубке либо использовать блендер. Положите в емкость для фарша яйцо, немного овсяных хлопьев, соль, перец и специи. Хорошенько перемешайте, пока масса не станет однородной. Сформируйте из массы небольшие котлеты. Чтобы они лучше прожарились, делайте их тонкими.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла на среднем огне.
Как только на поверхности котлеты начнет выделяться мясной сок, ее можно снимать со сковороды. Если вы хотите сделать полную прожарку, то жарьте с каждой стороны по 4–4,5 минуты, — такой совет дает портал «Едим дома».
Булочки можно слегка поджарить на той же сковороде для хрустящей корочки. Пока котлеты жарятся, нарежьте овощи. Разрежьте булочку пополам и намажьте нижнюю часть соусом (например, творожным сыром или хумусом). Поместите на нижнюю половину лист салата, затем добавьте котлету. Сверху положите кружок помидора, огурца и авокадо. Накройте верхней частью булочки.
Подавайте бургер с гарниром из запеченных или свежих овощей, картофеля фри из запеченного картофеля или салатом.
Ранее хитрые хозяйки рассказали, как быстро разморозить фарш без микроволновки.
Источник: PrimaMedia.