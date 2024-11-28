Девушку в Свердловской области затравили после участия в шоу «Мама в 16»

Posted 28 ноября, 04:22
Published 28 ноября, 04:22
Modified 28 ноября, 04:24
Updated 28 ноября, 04:24
Девушка забеременела от молодого человека старше ее. Ранее она выучилась на бровиста, но поняла, что это занятие не для нее. После выпуска многие зрители стали критиковать Милану за то, что она нигде не работает и «повесила на шею» ребенка родителям.
Свердловчанка не стерпела негатив в свой адрес и ответила зрителям в своих соцсетях. По ее словам, она и ее ребенок, а также молодой человек не живут за счет родителей и зрители не в курсе, как в их семье обстоят дела.
Напомним, ранее Милана рассказывала, что после того, как вышел выпуск с ее участием, ее вызывали в СК и ПДН.