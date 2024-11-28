tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 04:22

Published 28 ноября, 04:22

Modified 28 ноября, 04:24

Updated 28 ноября, 04:24

Девушку в Свердловской области затравили после участия в шоу «Мама в 16»

Девушку в Свердловской области затравили после участия в шоу «Мама в 16»

28 ноября 2024, 04:22
Фото: Изображение Midjourney.
16-летнюю Милану из села Гилево в Свердловской области стали травить после того, как она приняла участие в шоу «Мама в 16».

Девушка забеременела от молодого человека старше ее. Ранее она выучилась на бровиста, но поняла, что это занятие не для нее. После выпуска многие зрители стали критиковать Милану за то, что она нигде не работает и «повесила на шею» ребенка родителям.

Свердловчанка не стерпела негатив в свой адрес и ответила зрителям в своих соцсетях. По ее словам, она и ее ребенок, а также молодой человек не живут за счет родителей и зрители не в курсе, как в их семье обстоят дела.

Напомним, ранее Милана рассказывала, что после того, как вышел выпуск с ее участием, ее вызывали в СК и ПДН.

Экс-участница шоу «Мама в 16» из Березовского заявила о ложной беременности
Узнать подробнее
Читайте также:
Девушка из Свердловской области приняла участие в шоу «Богиня свиданий»Участницу «Мама в 16» из Свердловской области вызвали на допрос в СКЖительница Свердловской области стала участницей шоу «Беременна в 16»
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Село#Беременность#Соцсети#Девушка#Родители#Зрители#Шоу#Критика#Екатеринбург#Участница#Травля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика