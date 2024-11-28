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Posted 28 ноября, 17:17

Published 28 ноября, 17:17

Modified 9 декабря, 17:36

Updated 9 декабря, 17:36

ДМС — ваш путь к качественной медицинской помощи

ДМС — ваш путь к качественной медицинской помощи

28 ноября 2024, 17:17
Фото: АО «СОГАЗ».
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749. erid: LjN8KGCbZ
В нашем стремительном мире здоровье становится одним из приоритетов. Добровольное медицинское страхование — это не просто финансовый инструмент.

Это возможность обеспечить себе и близким качественную медицинскую помощь в любой ситуации. Давайте разберёмся, чем полезен такой полис.

Почему стоит задуматься о ДМС?

Представьте ситуацию: вам или вашему близкому срочно понадобилась медицинская помощь. В такой момент важно не только её получить, но и пройти все процедуры быстро и качественно. Именно здесь пригодится полис ДМС. Этот вид страхования открывает двери в мир частной медицины, где вас ждёт внимание и забота.

Качество и скорость — залог здоровья

Одно из самых больших преимуществ ДМС — доступ к высококачественным медицинским услугам. В частных клиниках, как правило, более современное оборудование и квалифицированный персонал. Вы можете быть уверены, что получите лучшее лечение без долгих очередей.

Согласитесь, никто не хочет тратить время на ожидание приёма, особенно когда речь идёт о здоровье. С полисом ДМС вы можете записаться на консультацию к врачу в удобное время и получить необходимую помощь без лишних задержек.

Индивидуальный подход — это важно

Каждый из нас уникален, и подход к лечению должен быть таким же. Частные клиники понимают это и предлагают индивидуальные решения для каждого пациента. Вы сможете выбрать врача, которому доверяете, и обсуждать все детали лечения в спокойной обстановке.

Широкий спектр услуг для вашей безопасности

Полисы ДМС могут включать в себя множество медицинских услуг. Вы можете выбрать программу, которая соответствует вашим потребностям и образу жизни. Вы будете уверены, что получите необходимую помощь именно тогда, когда она вам нужна.

Например, в СОГАЗе есть базовые и расширенные пакеты ДМС. Что в них входит:

  • полный спектр амбулаторно-поликлинических услуг (включая диагностические и лечебные процедуры) при наступлении страхового случая по медицинским показаниям;
  • сезонная иммунопрофилактика гриппа;
  • лабораторные исследования;
  • срочные и плановые телемедицинские консультации дежурных врачей;
  • круглосуточная организационно-информационная поддержка медицинского пульта.

Полис можно расширить и включить в него:

  • стоматологические услуги;
  • диспансерные осмотры (для детей).

Спокойствие на первом месте

Многие предпочитают лечиться дома народными методами, лишь бы не идти в государственную поликлинику. Все эти очереди, скандалы, интриги и выяснение, кто сидит с утра, а кому только спросить, приводят к стрессу. А стресс, в свою очередь, негативно отражается на здоровье.

Со страховкой вы можете чувствовать себя увереннее. Это не просто бумажка — это ваша защита от неожиданных расходов на лечение. Заботиться о себе и близких легче, когда вы понимаете, что в любой ситуации можете рассчитывать на поддержку.

Онлайн-консультации

Часто при недомоганиях мы открываем интернет, читаем статьи и находим у себя самые страшные болезни! Вместо того чтобы ставить себе диагнозы с помощью поисковика, можно воспользоваться полисом ДМС: задать вопросы онлайн и получить профессиональное мнение специалиста.

Использование страхового полиса при необходимости лечения

При наступлении страхового случая СОГАЗ организует и оплатит медицинские услуги в соответствии с условиями выбранной программы — «Доктор Лайк» или «Доктор Лайк Премиум». Все финансовые вопросы решаются открыто: вы сможете проследить за оплатами в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении СОГАЗа.

Берегите себя и своих близких!

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