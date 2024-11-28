Ефимов: 17 проектов КРТ будет реализовано в САО столицы

Posted 28 ноября, 15:30
Published 28 ноября, 15:30
Modified 28 ноября, 15:30
Updated 28 ноября, 15:30
Как передает mos.ru, в реорганизации 275 гектаров на севере Москвы принимают участие инвесторы и операторы КРТ от города. Семнадцать проектов включают в себя строительство общественно-деловых и промышленных объектов общей площадью 2,9 млн квадратных метров. Это отель, бизнес-центр, технопарки, логистический центр, а также школы, детсады, медучреждения, спортивные объекты. Кроме этого, в рамках этих проектов предусмотрено строительство жилых благоустроенных кварталов площадью 3,9 млн квадратных метров.
В число районов, где планируют реализовать проекты по КТР, входят Головинский, Войковский, Беговой и другие. На некоторых участках уже начали строительство. Например, в Дмитровском проезде возводят бизнес-центр. Его площадь составляет пятьдесят тысяч квадратных метров. После запуска объекта в районе появится 3,5 тысячи новых рабочих мест. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что фундамент уже залили, сейчас возводится подземная часть здания.
Программа КРТ предполагает создание многофункциональных городских кварталов на участках, где ранее находились промзоны. Московские власти сообщили, что в городе реализуется 236 проектов в рамках КРТ на участках общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Объекты поручил построить мэр Москвы Сергей Собянин, чтобы повысить качество городской среды и инфраструктуры.