Ефимов: 17 проектов КРТ будет реализовано в САО столицы

Как передает mos.ru, в реорганизации 275 гектаров на севере Москвы принимают участие инвесторы и операторы КРТ от города. Семнадцать проектов включают в себя строительство общественно-деловых и промышленных объектов общей площадью 2,9 млн квадратных метров. Это отель, бизнес-центр, технопарки, логистический центр, а также школы, детсады, медучреждения, спортивные объекты. Кроме этого, в рамках этих проектов предусмотрено строительство жилых благоустроенных кварталов площадью 3,9 млн квадратных метров.