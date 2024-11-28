Ефимов: Инвесторы благоустраивают Головинский район: детский сад по ставке в 1 рубль

По словам директора школы «Знайка» Галины Фоминой, в детском саду будет внедрена уникальная образовательная концепция «УЗОР» — удовольствие, здоровье, образование и развитие. В саду организуют не только группы полного и кратковременного пребывания, но и кружки дополнительного образования. В будущем планируется открытие первого класса российско-китайской начальной школы.