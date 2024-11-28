Ефимов: Инвесторы благоустраивают Головинский район: детский сад по ставке в 1 рубль

Posted 28 ноября, 20:18
Published 28 ноября, 20:18
Modified 28 ноября, 20:20
Updated 28 ноября, 20:20
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Победитель торгов получил здание площадью более 1,5 тысячи квадратных метров и прилегающую территорию свыше 0,7 гектара. Здесь появится детский сад с современным оборудованием и комфортными условиями. После завершения ремонта и соблюдения всех требований образовательной деятельности арендатор перейдет на льготную ставку», — отметил Владимир Ефимов.
Договор аренды заключен на 49 лет с частной школой «Знайка». Инвестор уже приступил к ремонту здания, включая обновление коммунальной инфраструктуры, замену кровли и окон. Предусмотрено также благоустройство прилегающей территории с созданием игровых площадок и зон для развития детей, пишет mos.ru.
По словам директора школы «Знайка» Галины Фоминой, в детском саду будет внедрена уникальная образовательная концепция «УЗОР» — удовольствие, здоровье, образование и развитие. В саду организуют не только группы полного и кратковременного пребывания, но и кружки дополнительного образования. В будущем планируется открытие первого класса российско-китайской начальной школы.
Головинский район активно развивается, здесь строится новое жилье, а социальная инфраструктура пополняется значимыми объектами. Новый детский сад на улице Флотской станет частью этих преобразований и обеспечит качественное дошкольное образование для местных жителей.