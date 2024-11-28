Екатеринбургские чиновники будут ездить на китайских машинах

На транспорт планируется потратить 24 миллиона рублей: на эти средства необходимо поставить в администрацию города китайские авто марки BAIC или же аналогичные по характеристикам машины. При этом транспортные средства должны быть выпущены в 2024 году и быть новыми, а также соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным российским законодательством.