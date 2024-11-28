Екатеринбургские чиновники будут ездить на китайских машинах

Posted 28 ноября, 12:00
Published 28 ноября, 12:00
Modified 28 ноября, 12:02
Updated 28 ноября, 12:02
Мэрия Екатеринбурга разместила госзакупку на приобретение новых автомобилей для чиновников. Заявка на 11 машин есть на официальном портале.
На транспорт планируется потратить 24 миллиона рублей: на эти средства необходимо поставить в администрацию города китайские авто марки BAIC или же аналогичные по характеристикам машины. При этом транспортные средства должны быть выпущены в 2024 году и быть новыми, а также соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным российским законодательством.
Точная сумма госзакупки — 24 миллиона 381,4 тысяча рублей. Заказчик — «Автобаза Администрации». Исходя из бюджета на транспорт можно сделать вывод, что одна машина для чиновников обойдется казне города примерно в 2,2 миллиона рублей.
По условиям контракта поставщик должен будет пригнать машины в Екатеринбург. Подрядчика определят уже на будущей неделе, сообщает издание АБН.
Ранее стало известно, что в 2025 году в Екатеринбурге планируется массовый снос киосков.