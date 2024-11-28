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Posted 28 ноября, 12:00

Published 28 ноября, 12:00

Modified 28 ноября, 12:02

Updated 28 ноября, 12:02

Для екатеринбургских чиновников купят новые машины за 24 миллиона

Екатеринбургские чиновники будут ездить на китайских машинах

28 ноября 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney.

Для екатеринбургских чиновников купят новые машины за 24 миллиона

Администрация Екатеринбурга оформила госзакупку на автомобили из Китая. Транспорт должен быть новым, выпущенным не раньше 2024 года.

Мэрия Екатеринбурга разместила госзакупку на приобретение новых автомобилей для чиновников. Заявка на 11 машин есть на официальном портале.

На транспорт планируется потратить 24 миллиона рублей: на эти средства необходимо поставить в администрацию города китайские авто марки BAIC или же аналогичные по характеристикам машины. При этом транспортные средства должны быть выпущены в 2024 году и быть новыми, а также соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным российским законодательством.

Точная сумма госзакупки — 24 миллиона 381,4 тысяча рублей. Заказчик — «Автобаза Администрации». Исходя из бюджета на транспорт можно сделать вывод, что одна машина для чиновников обойдется казне города примерно в 2,2 миллиона рублей.

По условиям контракта поставщик должен будет пригнать машины в Екатеринбург. Подрядчика определят уже на будущей неделе, сообщает издание АБН.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Екатеринбурге планируется массовый снос киосков.

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#Александра Никитская#Общество#Транспорт#Чиновники#Госзакупки#Екатеринбург
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