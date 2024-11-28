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Posted 28 ноября, 07:23

Published 28 ноября, 07:23

Modified 28 ноября, 07:25

Updated 28 ноября, 07:25

Бывший замглавы МЧС вышел на свободу из колонии в Нижнем Тагиле

Экс-замглавы МЧС освободился из колонии в Нижнем Тагиле

28 ноября 2024, 07:23
Фото: 1MI.

Бывший замглавы МЧС вышел на свободу из колонии в Нижнем Тагиле

Андрей Гурович сидел в «Красной утке». В заключении он пробыл менее трех лет.

В Нижнем Тагиле из исправительной колонии №13 вышел бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович. Экс-чиновник пробыл в заключении менее 2,5 лет.

Оказаться на свободе Гурович смог после удовлетворения прошения об условно-досрочном освобождении — заявление одобрили в Тагилстроевском районном суде. После приговора суда, проходившего в закрытом режиме, он находился в специальной колонии для сотрудников государственных ведомств «Красная утка».

Гурович был арестован летом 2022 года, пишет агентство ТАСС, а в декабре прошлого года был признан виновным в превышении полномочий. Экс-замглавы ведомства получил 5 лет колонии из-за выделения почти миллиарда рублей на возведение госпиталя для лечения больных коронавирусом под Мурманском, который демонтировали позднее: здание не соответствовало климатическим условиям. Следствие посчитало, что региональный бюджет не досчитался 320 миллионов. Гурович вину не признал.

Ранее стало известно, что юношу из екатеринбургской банды отправили в колонию — 17-летнего молодого человека обвинили в ограблении магазина.

Экс-замминистра МЧС РФ Гурович может выйти на волю досрочно по решению суда в Тагиле
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