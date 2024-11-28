Экс-замглавы МЧС освободился из колонии в Нижнем Тагиле

Posted 28 ноября, 07:23
Published 28 ноября, 07:23
Modified 28 ноября, 07:25
Updated 28 ноября, 07:25
В Нижнем Тагиле из исправительной колонии №13 вышел бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович. Экс-чиновник пробыл в заключении менее 2,5 лет.
Оказаться на свободе Гурович смог после удовлетворения прошения об условно-досрочном освобождении — заявление одобрили в Тагилстроевском районном суде. После приговора суда, проходившего в закрытом режиме, он находился в специальной колонии для сотрудников государственных ведомств «Красная утка».
Гурович был арестован летом 2022 года, пишет агентство ТАСС, а в декабре прошлого года был признан виновным в превышении полномочий. Экс-замглавы ведомства получил 5 лет колонии из-за выделения почти миллиарда рублей на возведение госпиталя для лечения больных коронавирусом под Мурманском, который демонтировали позднее: здание не соответствовало климатическим условиям. Следствие посчитало, что региональный бюджет не досчитался 320 миллионов. Гурович вину не признал.
Ранее стало известно, что юношу из екатеринбургской банды отправили в колонию — 17-летнего молодого человека обвинили в ограблении магазина.