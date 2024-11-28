Экс-замглавы МЧС освободился из колонии в Нижнем Тагиле

Гурович был арестован летом 2022 года, пишет агентство ТАСС, а в декабре прошлого года был признан виновным в превышении полномочий. Экс-замглавы ведомства получил 5 лет колонии из-за выделения почти миллиарда рублей на возведение госпиталя для лечения больных коронавирусом под Мурманском, который демонтировали позднее: здание не соответствовало климатическим условиям. Следствие посчитало, что региональный бюджет не досчитался 320 миллионов. Гурович вину не признал.