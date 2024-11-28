Евгения Шаронова вновь переизбрали на должность президента Федерации водного поло

По словам Апанасенко, проделано много работы, что подтверждают организация международных матчей, что достаточно сложно в текущей ситуации, и форматы чемпионатов России среди мужских и женских команд. Примечательно, что в первый раз за время существования отечественного водного поло в мужскую Суперлигу вошли 14 команд, в женскую — 11. Первенство РФ реализуется уже по четырем, а в дальнейшем, возможно, будет и по пяти возрастам, при этом стоит отметить, что в каждом возрасте, помимо U-21, не менее 30 команд. В несколько раз возросло и число занимающихся водным поло в нашей стране, что показывает, что в настоящее время данный вид спорта активно развивается.