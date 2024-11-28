Евгения Шаронова вновь переизбрали на должность президента Федерации водного поло

Posted 28 ноября, 15:57
Published 28 ноября, 15:57
Modified 28 ноября, 15:57
Updated 28 ноября, 15:57
Как сообщает www.rosbalt.ru, также в рамках мероприятия удалось утвердить состав президиума ФВПР.
Двукратный призер Олимпиады, член президиума федерации Дмитрий Апанасенко акцентирует внимание на том факте, что делегаты единогласно проголосовали за Евгения Шаронова, требуя оставить его на посту главы Федерации по итогам его успешной двухлетней работы на этой должности. Сам Апанасенко лично также отмечает вклад действующего президента федерации в развитие водного поло в России.
По словам Апанасенко, проделано много работы, что подтверждают организация международных матчей, что достаточно сложно в текущей ситуации, и форматы чемпионатов России среди мужских и женских команд. Примечательно, что в первый раз за время существования отечественного водного поло в мужскую Суперлигу вошли 14 команд, в женскую — 11. Первенство РФ реализуется уже по четырем, а в дальнейшем, возможно, будет и по пяти возрастам, при этом стоит отметить, что в каждом возрасте, помимо U-21, не менее 30 команд. В несколько раз возросло и число занимающихся водным поло в нашей стране, что показывает, что в настоящее время данный вид спорта активно развивается.
Президент ФВПР Евгений Шаронов в свою очередь поблагодарил коллег за высокую оценку своей деятельности на посту главы федерации. Он считает, что с образованием единой Федерации водных видов спорта перед нашей страной открываются большие перспективы для развития водного поло, а ФВПР при этом должна максимально реализовать их и даже в текущих непростых условиях помогать спортсменам и энтузиастам всех возрастов повышать мастерство, формируя сильные, конкурентоспособные поколения на долгие годы вперед.