Фотоэлектрические фасадные системы появились в ЖК «Спутник-1» в Екатеринбурге

Posted 28 ноября, 06:54
Published 28 ноября, 06:54
Modified 28 ноября, 06:56
Updated 28 ноября, 06:56
Всего на зданиях установлено 214 навесных модулей, а их общая номинальная выходная мощность составляет 46,7 кВт. Солнечная электростанция (СЭС) будет питать общие системы объектов: приточно-вытяжную вентиляцию, индивидуальные тепловые пункты, слаботочные системы, освещение, дренажные насосы и насосы холодного водоснабжения.
Объем выработки фасадной электростанции прогнозируется на уровне 38 тысяч кВт*ч в год. Фасадные системы позволят обеспечить надежное энергоснабжение, что особенно актуально для объектов, где непрерывность подачи электроэнергии имеет первостепенное значение. Это способствует снижению выбросов углекислого газа и уменьшению воздействия на окружающую среду.
Мы последовательно внедряем энергоэффективные технологии в наших проектах и следим за их развитием. Если первые солнечные панели в Академическом размещались на крыше, то впоследствии, по нашей инициативе, проектировщики совместно с производителями солнечных модулей разработали уникальную вертикальную систему креплений на фасаде здания, — рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.
Фасады корпусов с солнечными панелями видно из окон школы № 133, открывшейся в этом году. Таким образом детям на практике демонстрируется применение возобновляемых источников энергии.
Смонтированные фотоэлектрические панели представляют собой комплексное решение, являющееся альтернативой стандартным вентфасадам. До недавнего времени в России выпускались лишь традиционные солнечные модули для электростанций, тогда как для фасадных панелей применяется особое стекло, способное выдерживать значительные ветровые и механические нагрузки. Вертикальная установка оптимальна для российских климатических условий, поскольку она исключает необходимость регулярной чистки от снега. Хотя эффективность таких модулей несколько уступает традиционным решениям, этот недостаток компенсируется большей площадью фасадов многоэтажек по сравнению с крышами.
Применение фотоэлектрических фасадных систем с солнечными панелями в качестве отделочных материалов значительно сокращает расходы на обслуживание зданий. Энергоэффективная система работает через сетевой инвертор, который перенаправляет получаемую от солнечных модулей энергию на питание электроприборов, подстраиваясь под синусоиду сети. Если солнечной энергии хватает, сетевой инвертор сводит потребление от сети почти к нулевому значению. В ночное время сетевая выработка не замещается. Таким образом, энергосбережение за счет солнечной выработки минимизирует объем сетевой энергии в пиковые часы, а вся выработка рассчитана на внутридомовое потребление.
Напомним, первый дом с фотоэлектрическими панелями на фасаде в проекте комплексного освоения территории «Академический» появился в квартале «Олимпика». Солнечную энергию также начнут использовать для освещения общественных пространств третьей очереди столичного жилого комплекса ГК «КОРТРОС» — высотного квартала HEADLINER. Все работы по установке завершены, в ближайшее время корпуса будут введены в эксплуатацию.