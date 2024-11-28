Фотоэлектрические фасадные системы появились в ЖК «Спутник-1» в Екатеринбурге

Применение фотоэлектрических фасадных систем с солнечными панелями в качестве отделочных материалов значительно сокращает расходы на обслуживание зданий. Энергоэффективная система работает через сетевой инвертор, который перенаправляет получаемую от солнечных модулей энергию на питание электроприборов, подстраиваясь под синусоиду сети. Если солнечной энергии хватает, сетевой инвертор сводит потребление от сети почти к нулевому значению. В ночное время сетевая выработка не замещается. Таким образом, энергосбережение за счет солнечной выработки минимизирует объем сетевой энергии в пиковые часы, а вся выработка рассчитана на внутридомовое потребление.