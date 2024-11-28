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Posted 28 ноября, 10:29

Published 28 ноября, 10:29

Modified 28 ноября, 10:31

Updated 28 ноября, 10:31

Как сделать зимнюю обувь менее скользкой, чтобы не полететь вверх тормашками

Как сделать зимнюю обувь менее скользкой, чтобы не полететь вверх тормашками

28 ноября 2024, 10:29
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Передвижение по зимним улицам часто превращается в настоящий квест в попытках найти посыпанные и безопасные участки. Чтобы свободно и смело передвигаться даже по льду, попробуйте эти проверенные временем методы.

Ботинки могут быть скользкими изначально или стать такими в процессе носки из-за стирания протектора. Эта беда поправимая: протектор можно заменить в обувной мастерской. Также сапожник может установить специальную противоскользящую защиту. Но если вы не хотите тратить деньги, воспользуйтесь этими лайфхаками.

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Первый способ включает в себя использование войлока — этот метод использовали еще в дореволюционной России. Все очень просто: вырежьте из войлочной ткани круглые кусочки и приклейте к подошве с помощью водостойкого клея сзади и спереди. Сцепление подошвы с поверхностью значительно улучшится, и вы сможете безбоязненно выходить из дома даже в самый сильный гололед — такой метод рекомендует портал «Хибины».

Альтернативой войлоку может стать наждачная бумага: слегка зашлифуйте подошвы ботинок, чтобы сделать их шершавыми. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить обувь.

Подошва любых ботинок со временем стирается и становится скользкойПодошва любых ботинок со временем стирается и становится скользкой
Подошва любых ботинок со временем стирается и становится скользкой. Фото: Изображение Midjourney

Также народные мастера советуют приклеивать к подошве небольшой кусочек резины или старой губки на те места, которые касаются земли — это поможет улучшить сцепление.

Другие мастера приклеивают на подошву дощечку с мелкими шипами или гвоздиками, что значительно улучшает сцепление с ледяными покрытиями. Но опять же, такой метод может испортить поверхность подошвы.

Некоторые смекалистые горожане используют клейкую ленту, изоленту и даже обычный лейкопластырь. Минус этого способа в недолговечности — клейкие кусочки из-за влаги очнеь быстро отвалятся, однако для небольшой прогулки этого будет достаточно.

А еще в продаже сегодня имеются специальные накладки на обувь с шипами, которые надеваются прямо на ботинки и при этом не портят их.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Лед#Обувь#Зима#Ботинки#Дом и сад#КЦ#Безопасность на улице
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