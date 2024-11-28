Как сделать зимнюю обувь менее скользкой, чтобы не полететь вверх тормашками

Posted 28 ноября, 10:29
Published 28 ноября, 10:29
Modified 28 ноября, 10:31
Updated 28 ноября, 10:31
Ботинки могут быть скользкими изначально или стать такими в процессе носки из-за стирания протектора. Эта беда поправимая: протектор можно заменить в обувной мастерской. Также сапожник может установить специальную противоскользящую защиту. Но если вы не хотите тратить деньги, воспользуйтесь этими лайфхаками.
Первый способ включает в себя использование войлока — этот метод использовали еще в дореволюционной России. Все очень просто: вырежьте из войлочной ткани круглые кусочки и приклейте к подошве с помощью водостойкого клея сзади и спереди. Сцепление подошвы с поверхностью значительно улучшится, и вы сможете безбоязненно выходить из дома даже в самый сильный гололед — такой метод рекомендует портал «Хибины».
Альтернативой войлоку может стать наждачная бумага: слегка зашлифуйте подошвы ботинок, чтобы сделать их шершавыми. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить обувь.
Также народные мастера советуют приклеивать к подошве небольшой кусочек резины или старой губки на те места, которые касаются земли — это поможет улучшить сцепление.
Другие мастера приклеивают на подошву дощечку с мелкими шипами или гвоздиками, что значительно улучшает сцепление с ледяными покрытиями. Но опять же, такой метод может испортить поверхность подошвы.
Некоторые смекалистые горожане используют клейкую ленту, изоленту и даже обычный лейкопластырь. Минус этого способа в недолговечности — клейкие кусочки из-за влаги очнеь быстро отвалятся, однако для небольшой прогулки этого будет достаточно.
А еще в продаже сегодня имеются специальные накладки на обувь с шипами, которые надеваются прямо на ботинки и при этом не портят их.
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