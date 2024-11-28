Как сделать зимнюю обувь менее скользкой, чтобы не полететь вверх тормашками

Первый способ включает в себя использование войлока — этот метод использовали еще в дореволюционной России. Все очень просто: вырежьте из войлочной ткани круглые кусочки и приклейте к подошве с помощью водостойкого клея сзади и спереди. Сцепление подошвы с поверхностью значительно улучшится, и вы сможете безбоязненно выходить из дома даже в самый сильный гололед — такой метод рекомендует портал «Хибины».