Лидер группы Slaughter to Prevail уралец Александр Шиколай дал интервью Юрию Дудю*

В 2015 году в Европе был отменен тур группы из-за татуировки Шиколая, которая показалась жителям Запада фашистской. После этого музыкант убрал изображение с тела. С тех пор Alex Terrible в Европе не был: сам артист отмечает, что ему больше по душе гастроли в США.