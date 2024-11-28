Лидер группы Slaughter to Prevail уралец Александр Шиколай дал интервью Юрию Дудю*

Posted 28 ноября, 11:41
Published 28 ноября, 11:41
Modified 28 ноября, 12:02
Updated 28 ноября, 12:02
Журналист Юрий Дудь (признанный Минюстом России иноагентом) взял интервью у музыканта Александра Шиколая, уроженца Большого Истока Свердловской области, который возглавляет популярную музыкальную группу Slaughter to Prevail в США.
Уралец рассказал в беседе о своем детстве, юности и первом опыте работы, а также о текущих проектах.
Шиколай назвал себя «трудным ребенком» и поведал, что учился в кадетской школе-интернате после переезда семьи из Большого Истока в Сысерть. После школы мальчик отучился в колледже и получил профессию механика, работал на металлургическом заводе. В юности имел отношение к «околофутбольной» субкультуре.
Шиколай имеет псевдоним Alex Terrible, сам он отмечает, что выбрал творческое имя по аналогии с Иваном Грозным. Группу Slaughter to Prevail он создал в 2014 году.
Музыкант, живущий в США, выходит на сцену с флагом России, а еще радует своих фанатов русскими стереотипами. Рокер отмечает, что жители Штатов любят образы русской зимы и водку.
В 2015 году в Европе был отменен тур группы из-за татуировки Шиколая, которая показалась жителям Запада фашистской. После этого музыкант убрал изображение с тела. С тех пор Alex Terrible в Европе не был: сам артист отмечает, что ему больше по душе гастроли в США.
Ранее стало известно об отмене в Екатеринбурге концерта музыканта Глеба Самойлова.