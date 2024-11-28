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Posted 28 ноября, 08:57

Published 28 ноября, 08:57

Modified 28 ноября, 11:42

Updated 28 ноября, 11:42

Мальчик с красивым и необычным именем родился в Нижнем Тагиле

Мальчик с красивым и необычным именем родился в Нижнем Тагиле

28 ноября 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney.
В начале ноября в Нижнем Тагиле на свет появился мальчик со звучным именем Ермак. У него, кстати, подрастает старшая сестренка с не менее чудесным именем — Симона. Как родители выбрали такое имя для новорожденного — выяснила редакция TagilCity.ru.

Тагильчанка Виолетта уже воспитывает дочь с необычным именем — Симона. В начале ноября в семье появился еще один ребенок — 3,5-килограммовый Ермак. По мнению девушки, выбор имени для ребенка — это всегда важный и трепетный момент в жизни родителей.

Если с именем для дочери я определилась легко и быстро, то выбор имени для сына стал настоящим испытанием. Когда я ждала появления дочери, имя пришло ко мне совершенно неожиданно. Я смотрела телевизор, и вдруг в голове заиграла песня моего любимого исполнителя. Я даже не размышляла об этом, имя словно само выбрало меня, — рассказала Виолетта редакции.
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Однако ситуация с именем для сына обернулась настоящей головоломкой, рассказывает Виолетта. Это был период бессонных ночей, полных раздумий и споров. Первое имя, которое хотел папа — Гектор, затем Виктор.

В последние три месяца он вообще был уверен в своем выборе и настаивал, что именно Виктор будет идеальным именем для нашего сына. Приближалось время родов — оставалось всего 2-3 недели, а мы все еще не пришли к окончательному решению. В очередной раз зашло обсуждение имен, и на этот раз мы остановились на варианте Ярослав. И вроде бы все довольны, однако в процессе разговора папа неожиданно произнес имя Ермак. В тот же момент я почувствовала, как внутри меня что-то щелкнуло.

Виолетта погрузилась в интернет, чтобы узнать больше о значении имени Ермак, ведь для нее и отца ребенка было важно выбрать не просто красивое, но и сильное имя. После тщательного изучения значения имени и фактов о загадочном Ермаке, других имен в голове родителей больше не существовало.

Мы были полны решимости, и даже решили посмотреть фильм «Ермак» 1996 года, рассказывающий о казачьем атамане. Этот шаг только укрепил наше желание дать сыну именно это имя. Таким образом, наш путь к выбору имени для сына стал наполнен эмоциями, спорами и заветными поисками. В итоге мы нашли не только имя, которое нам обоим понравилось, но и символ силы и смелости, который мы надеемся передать нашему ребенку, — рассказала редакции TagilCity.ru мама Ермака и Симоны.
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