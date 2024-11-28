tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 11:03

Published 28 ноября, 11:03

Modified 28 ноября, 11:05

Updated 28 ноября, 11:05

Мальчика высадили из автобуса в Екатеринбурге из-за сбоя с оплатой проезда

Мальчика высадили из автобуса в Екатеринбурге из-за сбоя с оплатой проезда

28 ноября 2024, 11:03
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге 10-летнего мальчика высадили из автобуса №55 за то, что он не смог оплатить проезд.

По словам мамы ребенка, он должен был проехать две остановки до Шаманова. У школьника произошел сбой в приложении для оплаты проезда. При этом сообщается, что карта не была в стоп-листе, а деньги на ней были, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Мать мальчика вызвала ему такси. Она рассказала, что хирург порекомендовал ему много не ходить после травмы колена.

Напомним, 30 октября 2024 года в Нижнем Тагиле девочке зажало ногу в дверях автобуса №36.

Кондуктору в Екатеринбурге грозит уголовное дело из-за нападения на детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Екатеринбурга пожаловались на сбой при оплате проезда по QR-кодуВ автобусах Екатеринбурга возникли проблемы с оплатой по QR-кодамВодитель автобуса в Екатеринбурге высадил пассажиров посреди поездки
#Елизавета Зиборова#Общество#Ребенок#Автобус#Оплата#Конфликт#Проезд#Общественный транспорт#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика