Мальчика высадили из автобуса в Екатеринбурге из-за сбоя с оплатой проезда

По словам мамы ребенка, он должен был проехать две остановки до Шаманова. У школьника произошел сбой в приложении для оплаты проезда. При этом сообщается, что карта не была в стоп-листе, а деньги на ней были, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».