Мальчика высадили из автобуса в Екатеринбурге из-за сбоя с оплатой проезда

Posted 28 ноября, 11:03
Published 28 ноября, 11:03
Modified 28 ноября, 11:05
Updated 28 ноября, 11:05
По словам мамы ребенка, он должен был проехать две остановки до Шаманова. У школьника произошел сбой в приложении для оплаты проезда. При этом сообщается, что карта не была в стоп-листе, а деньги на ней были, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Мать мальчика вызвала ему такси. Она рассказала, что хирург порекомендовал ему много не ходить после травмы колена.
Напомним, 30 октября 2024 года в Нижнем Тагиле девочке зажало ногу в дверях автобуса №36.