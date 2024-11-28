Мокрые поленья жарко затрещат в камине: простой трюк для розжига отсыревших дров

Posted 28 ноября, 14:24
Published 28 ноября, 14:24
Modified 28 ноября, 14:26
Updated 28 ноября, 14:26
Если дрова хранятся на открытом воздухе, то они могут отсыреть даже под навесом из-за высокой влажности воздуха и обильных осадков. Затопить печь или разжечь камин такими поленьями очень сложно. Горючие жидкости тоже не выход — ведь бензин или ацетон могут вызвать взрыв и привести к серьезным травмам.
Портал News102 советует использовать безопасное средство, которое не спровоцирует яркую вспышку и волну огня, однако дрова при этом разгорятся и весело затрещат.
Лучше приготовить состав из хозяйственного мыла и спирта. Натрите часть бруска на терке, смешайте со спиртом в соотношении 1:1, после чего полейте составом дрова, — говорится в материале.
По словам специалистов, для того, чтобы огонь охватил дрова, достаточно 2-3 ложек этого средства. Этот способ подходит как для использования в домашних каминах и печах, так и на открытом воздухе — в костровищах и мангалах.
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