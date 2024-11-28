Мокрые поленья жарко затрещат в камине: простой трюк для розжига отсыревших дров

Если дрова хранятся на открытом воздухе, то они могут отсыреть даже под навесом из-за высокой влажности воздуха и обильных осадков. Затопить печь или разжечь камин такими поленьями очень сложно. Горючие жидкости тоже не выход — ведь бензин или ацетон могут вызвать взрыв и привести к серьезным травмам.