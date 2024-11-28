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Posted 28 ноября, 14:24

Published 28 ноября, 14:24

Modified 28 ноября, 14:26

Updated 28 ноября, 14:26

Мокрые поленья жарко затрещат в камине: простой трюк для розжига отсыревших дров

Мокрые поленья жарко затрещат в камине: простой трюк для розжига отсыревших дров

28 ноября 2024, 14:24
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Если вам когда-то приходилось разводить костер или разжигать камин сырыми дровами, вы знаете, какая это мука. Использование горючих жидкостей — например, бензина, небезопасно. Но есть один безопасный способ разжечь даже насквозь промокшую древесину.

Если дрова хранятся на открытом воздухе, то они могут отсыреть даже под навесом из-за высокой влажности воздуха и обильных осадков. Затопить печь или разжечь камин такими поленьями очень сложно. Горючие жидкости тоже не выход — ведь бензин или ацетон могут вызвать взрыв и привести к серьезным травмам.

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Портал News102 советует использовать безопасное средство, которое не спровоцирует яркую вспышку и волну огня, однако дрова при этом разгорятся и весело затрещат.

Лучше приготовить состав из хозяйственного мыла и спирта. Натрите часть бруска на терке, смешайте со спиртом в соотношении 1:1, после чего полейте составом дрова, — говорится в материале.

По словам специалистов, для того, чтобы огонь охватил дрова, достаточно 2-3 ложек этого средства. Этот способ подходит как для использования в домашних каминах и печах, так и на открытом воздухе — в костровищах и мангалах.

Дрова лучше хранить в закрытом сарае, чтобы они не отсыревалиДрова лучше хранить в закрытом сарае, чтобы они не отсыревали
Дрова лучше хранить в закрытом сарае, чтобы они не отсыревали. Фото: 1MI

Что еще нужно знать о правильном разведении огня:

  • Даже если дрова сырые, растопка должна быть сухой. Используйте старые газеты, картон, береста или сосновые шишки.
  • Используйте метод пирамиды или «шатра» при укладке дров, при этом оставляйте достаточно пространства между дровами, чтобы воздух мог циркулировать.
  • Начните с небольшого количества дров, чтобы сначала разжечь растопку и небольшие поленья. Как только огонь разгорится, постепенно добавляйте большие дрова.
  • Убедитесь, что дымоход или вентиляция работают исправно. Если огонь не разжигается, попробуйте открыть дверь камина или окно для дополнительной тяги.
  • Никогда не оставляйте костер или камин без присмотра. Следите за окружающей территорией, чтобы избежать случайного возгорания. Лучше заранее подготовить средства для тушения огня (ведро с водой или песком).

Ранее эксперты дали советы, как почистить дымоход камина с помощью ведра отходов.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Безопасность#Спирт#Дрова#Дом и сад#КЦ#Камин#Хозяйственное мыло#Полезные советы#Разжигание
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