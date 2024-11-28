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Posted 28 ноября, 18:22

Published 28 ноября, 18:22

Modified 28 ноября, 18:24

Updated 28 ноября, 18:24

«Норникель» признан лидером в горнодобывающем секторе по социальной ответственности

«Норникель» признан лидером в горнодобывающем секторе по социальной ответственности

28 ноября 2024, 18:22
Фото: nornickel.ru.
Международное издание Mining Magazine опубликовало результаты исследования, в рамках которого были проанализированы социальные расходы 50 ведущих компаний горнодобывающей отрасли. Лидером в этом рейтинге стала ГМК «Норильский никель» («Норникель»).

По представленным данным, в 2023 году «Норникель» занял первое место в мире по объему инвестиций в социальные инициативы, выделив на поддержку местных сообществ, волонтерские программы и благотворительность 513 миллионов долларов. Эта сумма в десять раз превышает средний показатель по сектору, который составляет 51 миллион долларов, пишет kp.ru.

Кроме того, компания показала рекордные результаты по социальным отчислениям на тонну добытой руды. В медном эквиваленте с каждой тонны «Норникель» направил 344 доллара, что значительно превосходит показатели ближайшего соперника — южноафриканской компании Northam Platinum, которая направила 130 долларов на тонну.

В 2023 году совокупные социальные затраты сектора добычи полезных ископаемых уменьшились с 3,49 миллиарда долларов в 2022 году до 2,55 миллиарда долларов. Тем не менее доля «Норникеля» осталась на прежнем уровне, что подчеркивает приверженность компании принципам социальной ответственности даже в условиях экономических трудностей.

Стоит напомнить, что «Норникель» — это российская горно-металлургическая компания, которая занимается добычей и переработкой никеля, палладия, меди и других металлов. Она входит в число крупнейших предприятий в этой области на мировом рынке. Штаб-квартира расположена в Москве.

Компания, возглавляемая Владимиром Потаниным, активно вовлечена в социально-экономическое развитие регионов своего присутствия, поддерживает различные инфраструктурные проекты и реализует значимые экологические инициативы. Можно утверждать, что Россия, несмотря на санкции и сложную экономическую ситуацию, продолжает сохранять высокие стандарты в области социальной ответственности бизнеса.

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