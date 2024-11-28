«Норникель» признан лидером в горнодобывающем секторе по социальной ответственности

По представленным данным, в 2023 году «Норникель» занял первое место в мире по объему инвестиций в социальные инициативы, выделив на поддержку местных сообществ, волонтерские программы и благотворительность 513 миллионов долларов. Эта сумма в десять раз превышает средний показатель по сектору, который составляет 51 миллион долларов, пишет kp.ru.