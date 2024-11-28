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Posted 28 ноября, 16:49

Published 28 ноября, 16:49

Modified 28 ноября, 16:55

Updated 28 ноября, 16:55

Омбудсмен Свердловской области призывает к защите мигрантов с русскими корнями

Омбудсмен призывает к особой защите мигрантов с русскими корнями

28 ноября 2024, 16:49
Фото: 1MI.

Омбудсмен Свердловской области призывает к защите мигрантов с русскими корнями

Татьяна Мерзлякова, занимающая должность уполномоченной по правам человека Свердловской области, высказалась на Всемирном Русском народном соборе в защиту мигрантов, имеющих русские корни.

Татьяна Мерзлякова выступила с заявлением, в котором она призывает «особо защищать» представителей другой нации, имеющих корни русского происхождения. В качестве подтверждения важности своих слов она привела пример недавнего инцидента, в котором Эдуарда Суханова хотели депортировать, хотя у него оставалось четверо детей. Говоря о случившемся, омбудсмен отметила, что подобных случаев не должно происходить и необходимо находить иные возможности решения проблемы — сообщает URA.RU.

Напомним, что Суханов Эдуард являлся гражданином Казахстана, но этнически принадлежит к русской нации. Мужчина проживал в Свердловской области много лет, создал многодетную семью, в которой ожидалось появление пятого ребенка. Несмотря на это суд из-за недействительной регистрации должен был депортировать многодетного отца.

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