Омбудсмен призывает к особой защите мигрантов с русскими корнями

Татьяна Мерзлякова выступила с заявлением, в котором она призывает «особо защищать» представителей другой нации, имеющих корни русского происхождения. В качестве подтверждения важности своих слов она привела пример недавнего инцидента, в котором Эдуарда Суханова хотели депортировать, хотя у него оставалось четверо детей. Говоря о случившемся, омбудсмен отметила, что подобных случаев не должно происходить и необходимо находить иные возможности решения проблемы — сообщает URA.RU.