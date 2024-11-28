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Posted 28 ноября, 03:31

Published 28 ноября, 03:31

Modified 28 ноября, 03:33

Updated 28 ноября, 03:33

Пенсионеры в Карпинске живут в гниющем доме без отопления

Пенсионеры в Карпинске живут в гниющем доме без отопления

28 ноября 2024, 03:31
Фото: 1MI.
В Карпинске жители двухэтажки на улице Угольщиков жалуются на аварийное состояние дома.

По словам местных жителей, пол в доме гнилой, печи не прогревают квартиры, а здание рушится, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Кроме того, жильцы дома сообщили, что из нескольких домов газ есть только в одной квартире. Большинство жителей — пожилые люди. В здании всего восемь квартир. Четыре из них разрушены.

Напомним, в общежитии Каменска-Уральского прокуратура начала проверку из-за аварийного состояния дома.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Карпинск#Аварийное жилье#Дом#Жильцы#Жалобы#Здание#Екатеринбург
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