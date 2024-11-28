Пенсионеры в Карпинске живут в гниющем доме без отопления

Posted 28 ноября, 03:31
Published 28 ноября, 03:31
Modified 28 ноября, 03:33
Updated 28 ноября, 03:33
По словам местных жителей, пол в доме гнилой, печи не прогревают квартиры, а здание рушится, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Кроме того, жильцы дома сообщили, что из нескольких домов газ есть только в одной квартире. Большинство жителей — пожилые люди. В здании всего восемь квартир. Четыре из них разрушены.
Напомним, в общежитии Каменска-Уральского прокуратура начала проверку из-за аварийного состояния дома.