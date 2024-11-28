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Posted 28 ноября, 15:57

Published 28 ноября, 15:57

Modified 28 ноября, 15:59

Updated 28 ноября, 15:59

Певица Лолита назвала попытку срыва концерта в Екатеринбурге провокацией

Певица Лолита ответила на попытку сорвать ее концерт в Екатеринбурге

28 ноября 2024, 15:57
Фото: Изображение Midjourney.

Певица Лолита назвала попытку срыва концерта в Екатеринбурге провокацией

Лолита прокомментировала попытку срыва своего концерта в Екатеринбурге. Артистка назвала ситуацию провокацией и выступила перед горожанами.

Певица Лолита Милявская выступила в Екатеринбурге, несмотря на попытку срыва мероприятия неизвестными. На концерте исполнительница спела и старые хиты, и новые композиции.

Артистка прокомментировала поползновения своих недоброжелателей отменить концерт: Милявская назвала эту ситуацию «провокацией».

Загадок больше, чем ответов, — заявила Лолита. — Ни у кого ко мне претензий нет.

Певица поблагодарила сотрудников охраны концертного зала, которые тщательно проверяли автомобили, подъезжающие к концертной площадке, и всех гостей мероприятия. В результате за зрителей можно было не волноваться, отметила артистка в беседе с изданием URA.RU. На мероприятии Лолита много общалась со зрителями и шутила со сцены.

Ранее Милявская пригрозила желающим сорвать ее концерт в Екатеринбурге полицейским расследованием.

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#Александра Никитская#Культура#Концерт#Мероприятие#Артист#Звезды#Екатеринбург
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