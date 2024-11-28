Певица Лолита ответила на попытку сорвать ее концерт в Екатеринбурге

Певица поблагодарила сотрудников охраны концертного зала, которые тщательно проверяли автомобили, подъезжающие к концертной площадке, и всех гостей мероприятия. В результате за зрителей можно было не волноваться, отметила артистка в беседе с изданием URA.RU. На мероприятии Лолита много общалась со зрителями и шутила со сцены.