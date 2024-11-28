Певица Лолита ответила на попытку сорвать ее концерт в Екатеринбурге

Posted 28 ноября, 15:57
Published 28 ноября, 15:57
Modified 28 ноября, 15:59
Updated 28 ноября, 15:59
Певица Лолита Милявская выступила в Екатеринбурге, несмотря на попытку срыва мероприятия неизвестными. На концерте исполнительница спела и старые хиты, и новые композиции.
Артистка прокомментировала поползновения своих недоброжелателей отменить концерт: Милявская назвала эту ситуацию «провокацией».
Загадок больше, чем ответов, — заявила Лолита. — Ни у кого ко мне претензий нет.
Певица поблагодарила сотрудников охраны концертного зала, которые тщательно проверяли автомобили, подъезжающие к концертной площадке, и всех гостей мероприятия. В результате за зрителей можно было не волноваться, отметила артистка в беседе с изданием URA.RU. На мероприятии Лолита много общалась со зрителями и шутила со сцены.
Ранее Милявская пригрозила желающим сорвать ее концерт в Екатеринбурге полицейским расследованием.