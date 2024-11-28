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Posted 28 ноября, 07:12

Published 28 ноября, 07:12

Modified 28 ноября, 07:14

Updated 28 ноября, 07:14

Победители конкурса плакатов побывали в мастерской по переработке пластика в Тагиле

Победители конкурса плакатов побывали в мастерской по переработке пластика в Тагиле

28 ноября 2024, 07:12
Фото: «Рифей».
Победители конкурса плакатов из Краснотурьинска посетили экодом «Народный» в Нижнем Тагиле. В мультицентре для них провели экскурсию, мастер-класс по изготовлению сувениров из вторичного пластика, поздравили с победой и вручили подарки.

Конкурс цифровых экологических плакатов, организованный командой регионального оператора, за месяц собрал свыше 50 участников из разных городов севера Свердловской области. Уральцы создавали экологические послания с помощью смартфонов, компьютерных программ и нейросетей. Уникальный коллаж должен был включать в себя информационную часть с реальной статистикой, интересными фактами или правилами обращения с отходами. Кроме того, на плакате обязателен слоган, призывающий к экопозитивным действиям.

В числе победителей оказалось семеро жителей Краснотурьинска, которые получили приглашение на награждение в экодом «Народный» в Нижнем Тагиле. Гостям провели практическое занятие, где раскрыли весь процесс работы с пластиковыми отходами: от их сортировки и измельчения до создания новых изделий. На мастер-классе каждому присутствующему изготовили сувенир с символикой экоцентра.

Фото: «Рифей»

Организовать поездку школьников из Краснотурьинска помогли педагоги детского технопарка «Кванториум». Большая часть победителей конкурса экологического плаката обучаются там графическому дизайну и геоинформатике.

Практическое занятие по переработке пластика убедительно показывает, зачем нужно разделять отходы и заниматься экологическим просвещением. В будущем мы решили продолжить сотрудничество технопарка и экоцентра. Будем проводить совместные мероприятия и разрабатывать просветительские программы, — сообщили краснотурьинские педагоги.

В награждении также участвовали конкурсанты из Нижнего Тагила и Невьянска. Например, Любовь Полякова, занявшая второе место в категории взрослых, привезла в экодом необычный подарок — входной коврик, связанный из упаковок от молока.

Такой продукт, созданный при переработке пакетов, не только помогает утилизировать пластик, но и практичен: не впитывает влагу, долго служит и напоминает уютные бабушкины половички, — поделилась мнением Любовь Полякова.

Кроме того, гости мультицентра рассказали, что получили полезный опыт и собираются принять участие в новой экологической активности регионального оператора — создании елочных украшений из вторичного сырья.

Конкурс елочных украшений из вторсырья стартовал в Свердловской области
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