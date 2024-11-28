Победители конкурса плакатов побывали в мастерской по переработке пластика в Тагиле

Конкурс цифровых экологических плакатов, организованный командой регионального оператора, за месяц собрал свыше 50 участников из разных городов севера Свердловской области. Уральцы создавали экологические послания с помощью смартфонов, компьютерных программ и нейросетей. Уникальный коллаж должен был включать в себя информационную часть с реальной статистикой, интересными фактами или правилами обращения с отходами. Кроме того, на плакате обязателен слоган, призывающий к экопозитивным действиям.