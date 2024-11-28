Победители конкурса плакатов побывали в мастерской по переработке пластика в Тагиле

Posted 28 ноября, 07:12
Published 28 ноября, 07:12
Modified 28 ноября, 07:14
Updated 28 ноября, 07:14
Конкурс цифровых экологических плакатов, организованный командой регионального оператора, за месяц собрал свыше 50 участников из разных городов севера Свердловской области. Уральцы создавали экологические послания с помощью смартфонов, компьютерных программ и нейросетей. Уникальный коллаж должен был включать в себя информационную часть с реальной статистикой, интересными фактами или правилами обращения с отходами. Кроме того, на плакате обязателен слоган, призывающий к экопозитивным действиям.
В числе победителей оказалось семеро жителей Краснотурьинска, которые получили приглашение на награждение в экодом «Народный» в Нижнем Тагиле. Гостям провели практическое занятие, где раскрыли весь процесс работы с пластиковыми отходами: от их сортировки и измельчения до создания новых изделий. На мастер-классе каждому присутствующему изготовили сувенир с символикой экоцентра.
Организовать поездку школьников из Краснотурьинска помогли педагоги детского технопарка «Кванториум». Большая часть победителей конкурса экологического плаката обучаются там графическому дизайну и геоинформатике.
Практическое занятие по переработке пластика убедительно показывает, зачем нужно разделять отходы и заниматься экологическим просвещением. В будущем мы решили продолжить сотрудничество технопарка и экоцентра. Будем проводить совместные мероприятия и разрабатывать просветительские программы, — сообщили краснотурьинские педагоги.
В награждении также участвовали конкурсанты из Нижнего Тагила и Невьянска. Например, Любовь Полякова, занявшая второе место в категории взрослых, привезла в экодом необычный подарок — входной коврик, связанный из упаковок от молока.
Такой продукт, созданный при переработке пакетов, не только помогает утилизировать пластик, но и практичен: не впитывает влагу, долго служит и напоминает уютные бабушкины половички, — поделилась мнением Любовь Полякова.
Кроме того, гости мультицентра рассказали, что получили полезный опыт и собираются принять участие в новой экологической активности регионального оператора — создании елочных украшений из вторичного сырья.