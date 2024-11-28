Подорожавшие лекарства, отравленный воздух в Тагиле, опасные вертолеты и взрыв

Posted 28 ноября, 16:47
Published 28 ноября, 16:47
Modified 28 ноября, 16:49
Updated 28 ноября, 16:49
В Нижнем Тагиле цены на некоторые лекарства подскочили сразу на 40%. Местный житель, которому приходится постоянно покупать сильное импортное обезболивающее, переживает, что медикаменты скоро будут не по карману. Однако в областном Минздраве отметили, что рост не не превышает 5,5%, то есть находится в пределах инфляции.
Во вторник, 26 ноября, метеорологи зафиксировали превышение предельной концентрации оксида углерода в Тагиле в 1,1 раза. Замеры проводились на Красном Камне, где находится стационарный пункт. В городе, как и во всей Свердловской области, продолжает действовать режим НМУ.
Над тагильским поселком Северный в четверг, 28 ноября, два часа летали вертолеты, которые перевозили какие-то грузы на тросах. «Вертушки» планировали очень низко, прямо над крышами домов. Из-за этого местные жители испугались, что груз может оборвать трос и кого-нибудь травмировать.
В одной из больниц Нижнего Тагила скончался мужчина, который получил ожоги и травмы в результате взрыва в строительной бытовке. ЧП произошло в микрорайоне Вагонка в среду, 27 ноября. Площадь возгорания была небольшой, однако у пострадавшего было обожжено 60% поверхности тела — спасти его медики не смогли.
Молодые родители из Нижнего Тагила назвали своего новорожденного сына старинным и красивым именем Ермак — в честь прославленного казачьего атамана. Они надеются, что имя даст мальчику силу и смелость. Кстати, в семье уже подрастает дочка с красивым именем Симона.