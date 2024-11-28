tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 16:47

Published 28 ноября, 16:47

Modified 28 ноября, 16:49

Updated 28 ноября, 16:49

Подорожавшие лекарства, отравленный воздух в Тагиле, опасные вертолеты и взрыв

Подорожавшие лекарства, отравленный воздух в Тагиле, опасные вертолеты и взрыв

28 ноября 2024, 16:47
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле подскочили цены на некоторые лекарства. В городе зафиксировано превышение оксида углерода. Над Северным низко и опасно летали вертолеты. Скончался мужчина, пострадавший из-за взрыва бытовки. Маленький тагильчанин получил необычное имя в честь известного казачьего атамана.

В Нижнем Тагиле цены на некоторые лекарства подскочили сразу на 40%. Местный житель, которому приходится постоянно покупать сильное импортное обезболивающее, переживает, что медикаменты скоро будут не по карману. Однако в областном Минздраве отметили, что рост не не превышает 5,5%, то есть находится в пределах инфляции.

В аптеках Нижнего Тагила некоторые лекарства подорожали на 40%
Узнать подробнее

Во вторник, 26 ноября, метеорологи зафиксировали превышение предельной концентрации оксида углерода в Тагиле в 1,1 раза. Замеры проводились на Красном Камне, где находится стационарный пункт. В городе, как и во всей Свердловской области, продолжает действовать режим НМУ.

В НМУ в Нижнем Тагиле в 1,1 раза превысил норму оксид углерода
Узнать подробнее

Над тагильским поселком Северный в четверг, 28 ноября, два часа летали вертолеты, которые перевозили какие-то грузы на тросах. «Вертушки» планировали очень низко, прямо над крышами домов. Из-за этого местные жители испугались, что груз может оборвать трос и кого-нибудь травмировать.

Вдруг трос порвется: на слишком низко летящие вертолеты пожаловались жители Северного
Узнать подробнее

В одной из больниц Нижнего Тагила скончался мужчина, который получил ожоги и травмы в результате взрыва в строительной бытовке. ЧП произошло в микрорайоне Вагонка в среду, 27 ноября. Площадь возгорания была небольшой, однако у пострадавшего было обожжено 60% поверхности тела — спасти его медики не смогли.

Тагильчанин скончался в больнице после взрыва в бытовке
Узнать подробнее

Молодые родители из Нижнего Тагила назвали своего новорожденного сына старинным и красивым именем Ермак — в честь прославленного казачьего атамана. Они надеются, что имя даст мальчику силу и смелость. Кстати, в семье уже подрастает дочка с красивым именем Симона.

Мальчик с красивым и необычным именем родился в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Кошмарные выбросы, пожар у пожарных, загадочная комета и агрессивные собакиТренд на «зигу», формальдегид в Тагиле, злая «Ванга», возвращение гиганта и мошенникиСливочное масло, осквернение Вечного огня в Тагиле, зарплаты водителей и выбросы НТМК
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Цены#Экология#Ребенок#Пожар#Свердловская область#Взрыв#Здравоохранение#Лекарства#Министерство здравоохранения#Гибель человека#Имя#Екатеринбург#Вертолеты#Вредные выбросы#Оксид углерода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика