Подорожавшие лекарства, отравленный воздух в Тагиле, опасные вертолеты и взрыв

В Нижнем Тагиле цены на некоторые лекарства подскочили сразу на 40%. Местный житель, которому приходится постоянно покупать сильное импортное обезболивающее, переживает, что медикаменты скоро будут не по карману. Однако в областном Минздраве отметили, что рост не не превышает 5,5%, то есть находится в пределах инфляции.