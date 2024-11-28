Пострадавший в Новоуральске от обвала грунта рабочий получит миллион компенсации

После лечения сотрудник МУП «Водоканал» пошел в суд с требованием компенсировать моральный вред. Фемида в Новоуральске встала на сторону истца и обязала муниципальное учреждение заплатить слесарю полмиллиона рублей, также его поддержала прокуратура. Работник требовал миллион. Но мужчина подал апелляцию, и при поддержке прокуратуры областной суд постановил выплатить денежные средства в полном размере. Решение уже вступило в силу, сообщает прокуратура Свердловской области.