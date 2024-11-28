Пострадавший в Новоуральске от обвала грунта рабочий получит миллион компенсации

Posted 28 ноября, 10:23
Published 28 ноября, 10:23
Modified 28 ноября, 10:25
Updated 28 ноября, 10:25
Областной Свердловский суд принял решение о выплате миллиона рублей рабочему, пострадавшему из-за обвала грунта во время проведения работ по монтажу труб в Новоуральске.
Мужчина трудился на улице Подгорная, когда на него осыпалась земля. Инцидент произошел еще в мае 2020 года. Слесарь получил травмы: его завалило по пояс, а нижнюю конечность придавило трубой — в результате произошел закрытый осколочный перелом.
После лечения сотрудник МУП «Водоканал» пошел в суд с требованием компенсировать моральный вред. Фемида в Новоуральске встала на сторону истца и обязала муниципальное учреждение заплатить слесарю полмиллиона рублей, также его поддержала прокуратура. Работник требовал миллион. Но мужчина подал апелляцию, и при поддержке прокуратуры областной суд постановил выплатить денежные средства в полном размере. Решение уже вступило в силу, сообщает прокуратура Свердловской области.
Суд признал, что грунт обрушился из-за неправильной организации работ и отсутствия обучения для сотрудников.
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