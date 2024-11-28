Примеси видно невооруженным глазом: 3 народных метода для определения качества воды

Posted 28 ноября, 15:04
Published 28 ноября, 15:04
Modified 28 ноября, 15:06
Updated 28 ноября, 15:06
Нормальная чистая вода должна быть прозрачной и бесцветной. Если она имеет мутный или неприятный цвет, это может указывать на наличие загрязнителей или примесей. О многом может рассказать и запах воды: резкий, химический или тухлый «аромат» свидетельствует о присутствии нежелательных веществ. Также чистая питьевая вода обычно не имеет привкуса.
Однако далеко не все проблемы с водой можно выявить по внешнему виду. Например, чтобы определить наличие примесей и взвешенных частиц, налейте воду в прозрачную банку и оставьте на сутки. Если вода грязная, то на дне образуется темный осадок.
А еще протестировать воду можно с помощью хозяйственного мыла — это первый народный способ.
Нагрейте воду в стакане до состояния кипятка. После этого натрите в него немного мыла и перемешайте. Если мыло растворилось, то перед вами качественная вода без примесей, пить ее безопасно для здоровья, — приводит совет «Красноярск Медиа» со ссылкой на канал «Секреты домохозяйки».
Второй способ такой же простой и доступный. Возьмите зеркало и налейте на него немного воды. Подождите, пока жидкость полностью испарится и высохнет. Чистая вода при этом не оставит на поверхности никаких следов. Вода с примесями, напротив, оставит некрасивые разводы и пятна.
Ну, а для третьего способа вам понадобится чайная заварка или чайный пакетик. Заварите в кипятке чай, а затем добавьте в стакан немного теплой воды (она должна быть холоднее той, что в кружке). Если чай в стакане помутнел, значит вода некачественная — в ней есть примеси.
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