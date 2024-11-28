Примеси видно невооруженным глазом: 3 народных метода для определения качества воды

Ну, а для третьего способа вам понадобится чайная заварка или чайный пакетик. Заварите в кипятке чай, а затем добавьте в стакан немного теплой воды (она должна быть холоднее той, что в кружке). Если чай в стакане помутнел, значит вода некачественная — в ней есть примеси.