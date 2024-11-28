tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 09:32

Published 28 ноября, 09:32

Modified 28 ноября, 09:34

Updated 28 ноября, 09:34

«Уральские авиалинии» задерживают рейсы на 5,5 часов

Рейсы из Екатеринбурга переносятся суммарно на 5,5 часов

28 ноября 2024, 09:32
Фото: 1MI.

«Уральские авиалинии» задерживают рейсы на 5,5 часов

В Екатеринбурге, в международном аэропорту Кольцово 28 ноября были задержаны три рейса авиакомпании «Уральские авиалинии». Некоторые полеты были сдвинуты на полтора часа, а другие на два с половиной.

28 ноября утренние полеты в курортный город Сочи, Минеральные Воды и культурную столицу России — Санкт-Петербург, задержали. Организует перелеты компания «Уральские авиалинии», занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками.

Пассажиры, направляющиеся в Сочи должны были отправиться в путь в 12:30, однако сделать это получилось лишь в 14:00. Полет из Сочи до Минеральных Вод состоялся на полчаса позже, чем было запланировано. Тем, кто собирался посетить Санкт-Петербург, пришлось ждать воздушное судно дольше двух часов. Как оказалось, самолет задержался на Дальнем Востоке, он пробыл в восточной части России 4 часа.

Не так давно «Уральские Авиалинии» нашумели дебошем на борту самолета, который пришлось посадить в Улан-Удэ.

Рейс задержался в Кольцово из-за сообщения о бомбе
Узнать подробнее
Читайте также:
Из Екатеринбурга запустят самолеты на курорты Азии и Ближнего ВостокаВ Челябинск прилетело три лишних самолета из ЕкатеринбургаИз Екатеринбурга запустили прямые рейсы в Камбоджу
#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Кольцово#Самолет#Рейс#Задержка вылета#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика