Рейсы из Екатеринбурга переносятся суммарно на 5,5 часов

Posted 28 ноября, 09:32
Published 28 ноября, 09:32
Modified 28 ноября, 09:34
Updated 28 ноября, 09:34
28 ноября утренние полеты в курортный город Сочи, Минеральные Воды и культурную столицу России — Санкт-Петербург, задержали. Организует перелеты компания «Уральские авиалинии», занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками.
Пассажиры, направляющиеся в Сочи должны были отправиться в путь в 12:30, однако сделать это получилось лишь в 14:00. Полет из Сочи до Минеральных Вод состоялся на полчаса позже, чем было запланировано. Тем, кто собирался посетить Санкт-Петербург, пришлось ждать воздушное судно дольше двух часов. Как оказалось, самолет задержался на Дальнем Востоке, он пробыл в восточной части России 4 часа.
Не так давно «Уральские Авиалинии» нашумели дебошем на борту самолета, который пришлось посадить в Улан-Удэ.