Рейсы из Екатеринбурга переносятся суммарно на 5,5 часов

Пассажиры, направляющиеся в Сочи должны были отправиться в путь в 12:30, однако сделать это получилось лишь в 14:00. Полет из Сочи до Минеральных Вод состоялся на полчаса позже, чем было запланировано. Тем, кто собирался посетить Санкт-Петербург, пришлось ждать воздушное судно дольше двух часов. Как оказалось, самолет задержался на Дальнем Востоке, он пробыл в восточной части России 4 часа.