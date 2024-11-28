Рост цен на молочную продукцию продолжается в Свердловской области

По данным статистов, стоимость литра пастеризованного молока в среднем по региону составила 84,42 рубля (+1,66%). Больше всего из молочных продуктов за неделю с 18 по 25 ноября 2024 года поднялась цена на сметану. Килограмм в среднем свердловчане могли купить за 327,34 рубля (+1,75%).