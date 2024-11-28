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Posted 28 ноября, 12:19

Published 28 ноября, 12:19

Modified 28 ноября, 12:21

Updated 28 ноября, 12:21

Рост цен на молочную продукцию продолжается в Свердловской области

Рост цен на молочную продукцию продолжается в Свердловской области

28 ноября 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области вновь зафиксировано подорожание молочных продуктов. Цены увеличились до 2%.

По данным статистов, стоимость литра пастеризованного молока в среднем по региону составила 84,42 рубля (+1,66%). Больше всего из молочных продуктов за неделю с 18 по 25 ноября 2024 года поднялась цена на сметану. Килограмм в среднем свердловчане могли купить за 327,34 рубля (+1,75%).

Стоимость сливочного масла составила 1 178,43 рубля (+1,51%). Творог обходился покупателям в 467,09 рубля (+1,6%), твердые, полутвердые и мягкие сыры — в 901,6 рубля (+1,37%).

Напомним, что в регионе также продолжают дорожать и овощи. За неделю цена килограмма огурцов возросла более чем на 16%.

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#Евгения Сафина#Экономика#Эксклюзив#Цены#Продукты#Деньги#Статистика#Магазин#Молоко#Покупатели#Екатеринбург
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