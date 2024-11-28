Рост цен на молочную продукцию продолжается в Свердловской области

Posted 28 ноября, 12:19
Published 28 ноября, 12:19
Modified 28 ноября, 12:21
Updated 28 ноября, 12:21
По данным статистов, стоимость литра пастеризованного молока в среднем по региону составила 84,42 рубля (+1,66%). Больше всего из молочных продуктов за неделю с 18 по 25 ноября 2024 года поднялась цена на сметану. Килограмм в среднем свердловчане могли купить за 327,34 рубля (+1,75%).
Стоимость сливочного масла составила 1 178,43 рубля (+1,51%). Творог обходился покупателям в 467,09 рубля (+1,6%), твердые, полутвердые и мягкие сыры — в 901,6 рубля (+1,37%).
Напомним, что в регионе также продолжают дорожать и овощи. За неделю цена килограмма огурцов возросла более чем на 16%.