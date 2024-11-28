Ситуацией с «гнилым» домом в Карпинске заинтересовался глава СК РФ Бастрыкин

Posted 28 ноября, 16:00
Published 28 ноября, 16:00
Modified 28 ноября, 16:02
Updated 28 ноября, 16:02
Он поручил доложить о результатах проверки, которую проводят местные следователи, информирует пресс-служба ведомства.
Напомним, что дом, в котором нет отопления, находится на улице Угольщиков в Карпинске. Здесь живут люди преклонного возраста. Пенсионерам буквально негде приготовить еду — газ есть только в одной квартире. Всего в двухэтажном доме восемь квартир, однако четыре из них разрушены и для жилья не пригодны.
Ранее Александр Бастрыкин также взял «на карандаш» дело мигрантов из Екатеринбурга, которые незаконно торговали продуктами.