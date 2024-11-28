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Posted 28 ноября, 16:00

Published 28 ноября, 16:00

Modified 28 ноября, 16:02

Updated 28 ноября, 16:02

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Карпинске

Ситуацией с «гнилым» домом в Карпинске заинтересовался глава СК РФ Бастрыкин

28 ноября 2024, 16:00
Фото: 1MI.

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом в Карпинске

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин будет лично контролировать ситуацию с аварийным домом в Карпинске, где пенсионеры проживают в ужасных условиях.

Он поручил доложить о результатах проверки, которую проводят местные следователи, информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, что дом, в котором нет отопления, находится на улице Угольщиков в Карпинске. Здесь живут люди преклонного возраста. Пенсионерам буквально негде приготовить еду — газ есть только в одной квартире. Всего в двухэтажном доме восемь квартир, однако четыре из них разрушены и для жилья не пригодны.

Ранее Александр Бастрыкин также взял «на карандаш» дело мигрантов из Екатеринбурга, которые незаконно торговали продуктами.

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования надругательства над свердловчанкой
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Пенсионеры#Карпинск#ЖКХ#СК РФ#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Аварийный дом
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