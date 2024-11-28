«Ситуация не лучшая». В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда развеется смог

Ситуация пока тяжелая. Помимо смога на улицах Екатеринбурга лежит пыль — на ее уборку оперативно отправляют спецтехнику. Дорожные машины работают во всех районах города. По словам Бубнова, похожая ситуация сейчас складывается во всех уральских городах-миллионниках.