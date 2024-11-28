«Ситуация не лучшая». В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда развеется смог

Posted 28 ноября, 16:14
Published 28 ноября, 16:14
Modified 28 ноября, 16:16
Updated 28 ноября, 16:16
Вот уже несколько дней Екатеринбург накрыт плотным облаком смога из-за неблагоприятных экологических условий. Ситуация улучшится лишь с приходом снегопадов. Такой прогноз в эфире «Четвертого канала» сделал вице-мэр Алексей Бубнов.
Ситуация пока тяжелая. Помимо смога на улицах Екатеринбурга лежит пыль — на ее уборку оперативно отправляют спецтехнику. Дорожные машины работают во всех районах города. По словам Бубнова, похожая ситуация сейчас складывается во всех уральских городах-миллионниках.
Он также добавил, что, по прогнозам синоптиков, снег в Свердловской области должен пойти в начале следующей недели. После этого дышать в городах будет легче.
Ранее о причинах смога в регионе также рассказали специалисты Уралгидрометцентра.