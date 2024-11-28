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Posted 28 ноября, 16:14

Published 28 ноября, 16:14

Modified 28 ноября, 16:16

Updated 28 ноября, 16:16

«Ситуация не лучшая». В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда развеется смог

«Ситуация не лучшая». В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда развеется смог

28 ноября 2024, 16:14
Фото: Изображение Midjourney.
Власти Екатеринбурга рассказали, когда над городом наконец развеется смог, и назвали сегодняшнюю экологическую ситуацию неблагополучной.

Вот уже несколько дней Екатеринбург накрыт плотным облаком смога из-за неблагоприятных экологических условий. Ситуация улучшится лишь с приходом снегопадов. Такой прогноз в эфире «Четвертого канала» сделал вице-мэр Алексей Бубнов.

Ситуация пока тяжелая. Помимо смога на улицах Екатеринбурга лежит пыль — на ее уборку оперативно отправляют спецтехнику. Дорожные машины работают во всех районах города. По словам Бубнова, похожая ситуация сейчас складывается во всех уральских городах-миллионниках.

Он также добавил, что, по прогнозам синоптиков, снег в Свердловской области должен пойти в начале следующей недели. После этого дышать в городах будет легче.

Ранее о причинах смога в регионе также рассказали специалисты Уралгидрометцентра.

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#Дарья Бобровицкая#Экология#Свердловская область#Погода#Снегопад#НМУ#Смог#Вице-мэр#Екатеринбург#Режим НМУ
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