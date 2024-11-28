«Сказку о рыбаке и рыбке» представили на сцене драматического театра в Нижнем Тагиле

Сюжет, конечно, знакомый с детства, с высоты прожитых лет, в любую эпоху можно трактовать по- разному. Кто этот старик, терпящий свою жадную, сварливую старуху? Слабохарактерный, не способный бросить её «мазохист — подкаблучник»? Нет, это было бы слишком просто для такого гения, как А. С. Пушкин! Спектакль этот о всё преодолевающей на своём пути любви! Именно из-за неё идёт на поклон к золотой рыбке старик, прося то корыто, то дом для своей старушки-крестьянки. А её аппетиты растут: хочет стать она столбовою дворянкой, царицей, а затем и владычицей морскою…