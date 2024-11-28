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Posted 28 ноября, 08:39

Published 28 ноября, 08:39

Modified 28 ноября, 08:41

Updated 28 ноября, 08:41

«Сказку о рыбаке и рыбке» представили на сцене драматического театра в Нижнем Тагиле

«Сказку о рыбаке и рыбке» представили на сцене драматического театра в Нижнем Тагиле

28 ноября 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney.
В год Семьи в Нижнетагильском драматическом театре, конечно, не могли обойти тему любви, семейных отношений. Для этого выбрали «Сказку о рыбаке и рыбке» по бессмертному творению Александра Сергеевича Пушкина.

Спектакль появился благодаря творческому проекту «Новые постановки спектаклей в рамках празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина», реализуемого АНО «Русские сезоны» при поддержке Министерства культуры России.

Театр драмы, кстати, не впервые обращается к произведениям А. С. Пушкина. Много лет в нём не сходили со сцены «Маленькие трагедии», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о Балде». Почему выбрали именно «Сказку о рыбаке и рыбке»? Её редко ставят в драматических театрах. Известны больше трактовки кукольных спектаклей, даже мюзиклы, оперетты, балеты по этой сказке. В театре драмы решили поставить что-то новое. С непростой задачей справились за каких — то два месяца.

Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru

Инсценировку по бессмертному произведению А. С. Пушкина написал художественный руководитель театра, заслуженный артист России Игорь Булыгин. Он же стал режиссёром-постановщиком спектакля. Автор потрясающей сценографии и костюмов — художник из Санкт-Петербурга Надежда Осипова, которая запомнилась тагильчанам по таким спектаклям, как «Деревья умирают стоя» и «Тартюф». Слова песен написал актёр Нижнетагильского тетра драмы, поэт Сергей Зырянов, музыку — заведующий музыкальной частью театра, композитор Вадим Шосман. В постановке спектакля участвовали художник по свету Елена Харламова, видеограф Юлия Иванова и балетмейстер Анатолий Дурницын. Проделанную грандиозную работу оценили на пресс-показе сказки представители СМИ, в том числе автор этих строк.

Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru

Сюжет, конечно, знакомый с детства, с высоты прожитых лет, в любую эпоху можно трактовать по- разному. Кто этот старик, терпящий свою жадную, сварливую старуху? Слабохарактерный, не способный бросить её «мазохист — подкаблучник»? Нет, это было бы слишком просто для такого гения, как А. С. Пушкин! Спектакль этот о всё преодолевающей на своём пути любви! Именно из-за неё идёт на поклон к золотой рыбке старик, прося то корыто, то дом для своей старушки-крестьянки. А её аппетиты растут: хочет стать она столбовою дворянкой, царицей, а затем и владычицей морскою…

Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru

Актёры Василий Мещангин и Любовь Тимофеева, играющие старика и старуху, точно, по нарастающей, отображают изменения в характерах своих героев. Опыта известным актёрам, как говорится, не занимать, они удачно вжились в свои роли. Удачен дебют на сцене, первая главная роль молодой актрисы Елизаветы Леньковой, которая сыграла золотую рыбку. Кроме неё в сказке заняты другие молодые актёры театра: Тимофей Панов, Екатерина Борисенкова, Евгений Кононов, Ирина Головина, Никита Мещангин, Екатерина Сысоева, Александр Сысолятин, Дарья Половинкина, Илья Головин, Елизавета Полякова, Константин Козловский, Светлана Кравченко. Причём каждый из них в сказке занят в нескольких ролях: от парней, девок, бояр, боярынь, стрельцов до прислуги и подводных обитателей.

Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru

Впечатляет подводный мир, танцы, песни, русский дух, размах сказки. И ещё хеппи-энд: хотя остаётся старуха у разбитого корыта, но, к счастью, из сварливой жадины превращается в любящую жену, обнимающего своего старика-мужа. Ведь главное не богатство, которое как приходит, так и уходит, а любовь, крепость семейных отношений!
Поэтому сказка интересна детям, мамам, папам, бабушкам и дедушкам, станет в декабре новогодним подарком для тагильчан!

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