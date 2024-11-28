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Posted 28 ноября, 14:07

Published 28 ноября, 14:07

Modified 28 ноября, 14:09

Updated 28 ноября, 14:09

Ошибка онколога из Свердловской области стоила пациенту жизни

Смертельное МРТ в Свердловской области: врачу грозит колония

28 ноября 2024, 14:07
Фото: 1MI.

Ошибка онколога из Свердловской области стоила пациенту жизни

Онколог из Свердловской области сделал МРТ пациенту с сердечным электрокардиостимулятором, вследствие чего тот скончался. Врачу грозит 3 года колонии за убийство по неосторожности из-за халатности.

Согласно данным СУ СК РФ по Свердловской области, весной прошлого года житель Карпинска местный проходил обследование у давно знакомого врача. Медицинский работник недобросовестно отнесся к своим обязанностям и упустил тот факт, что у наблюдаемого им мужчины установлен электрокардиостимулятор. В связи с этим проходить МРТ ему нельзя.

Тем не менее, онколог во внимание это не принял и выдал направление на обследование. Согласно рекомендациям врача, мужчина прошел МРТ. После этого у него возникли проблемы с сердцем — сбился его ритм, что привело к смерти.

Сейчас врачу выдвинуто обвинение за причинение смерти по неосторожности из-за не соответствующего требованиям исполнения профессиональных обязанностей. Обвиняемый своей вины не признает.

Однако, следствие уже допрашивало свидетелей, коллег, а также была проведена судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело уже составлено и в скором времени будет передано в Карпинский суд. Учитывая все доказательства, онкологу грозит 3 года лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге 62-летняя пациентка медцентра скончалась после того, как ей поставили один укол.

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#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Уголовное дело#Врач#Смерть по неосторожности#МРТ#Инцидент
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