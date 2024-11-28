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Posted 28 ноября, 11:15

Published 28 ноября, 11:15

Modified 28 ноября, 11:17

Updated 28 ноября, 11:17

В Свердловской области резко подорожали овощи

Сразу на 16% подорожали огурцы в Свердловской области

28 ноября 2024, 11:15
Фото: 1MI.

В Свердловской области резко подорожали овощи

С 18 по 25 ноября в Свердловской области цена на свежие огурцы взлетела сразу на 16,09%. Килограмм в среднем жители региона покупали за 193,52 рубля.

Неделей ранее подорожание на этот овощ составило 9,43%, стоимость составляла 166,32 рубля. Впрочем, не останавливается и рост цен и на «борщевой набор».

Так, например, картофель за неделю подорожал до 46,91 рубля (+4,41%), лук-репка — до 49,14 рубля (+8,65%). Любителям свежей капусты приходилось платить 40,1 рубля за кило (+5,9%), а моркови — 46,22 рубля (+4,85%).

Ранее чиновники объяснили рост цен на овощи в Свердловской области, ссылаясь на низкий урожай.

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#Евгения Сафина#Экономика#Нижний Тагил#Цены#Продукты#Деньги#Статистика#Овощи#Подорожание#Екатеринбург
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