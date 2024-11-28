Сразу на 16% подорожали огурцы в Свердловской области

Posted 28 ноября, 11:15
Published 28 ноября, 11:15
Modified 28 ноября, 11:17
Updated 28 ноября, 11:17
Неделей ранее подорожание на этот овощ составило 9,43%, стоимость составляла 166,32 рубля. Впрочем, не останавливается и рост цен и на «борщевой набор».
Так, например, картофель за неделю подорожал до 46,91 рубля (+4,41%), лук-репка — до 49,14 рубля (+8,65%). Любителям свежей капусты приходилось платить 40,1 рубля за кило (+5,9%), а моркови — 46,22 рубля (+4,85%).
Ранее чиновники объяснили рост цен на овощи в Свердловской области, ссылаясь на низкий урожай.