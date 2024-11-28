Стали известны подробности жестокой расправы над котами в Алапаевске

Posted 28 ноября, 09:23
Published 28 ноября, 09:23
Modified 28 ноября, 09:25
Updated 28 ноября, 09:25
В Алапаевске установили личность мужчины, который жестоко убил двух котов и снял произошедшее на видео.
Убийцей оказался ранее несудимый местный житель. Он пытался устроиться скотником в сельскохозяйственное предприятие.
Сотрудникам полиции он сообщил, что совершил расправу над животными за то, что они съели его ужин, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Мужчине грозит уголовное дело.