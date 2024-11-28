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Posted 28 ноября, 09:23

Published 28 ноября, 09:23

Modified 28 ноября, 09:25

Updated 28 ноября, 09:25

Стали известны подробности жестокой расправы над котами в Алапаевске

Стали известны подробности жестокой расправы над котами в Алапаевске

28 ноября 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney.
В Алапаевске мужчина жестоко расправился с двумя котами из-за того, что они съели его ужин.

В Алапаевске установили личность мужчины, который жестоко убил двух котов и снял произошедшее на видео.

Убийцей оказался ранее несудимый местный житель. Он пытался устроиться скотником в сельскохозяйственное предприятие.

Сотрудникам полиции он сообщил, что совершил расправу над животными за то, что они съели его ужин, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчине грозит уголовное дело.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Животные#Убийство#18+#Екатеринбург#Инцидент
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