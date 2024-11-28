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Posted 28 ноября, 05:30

Published 28 ноября, 05:30

Modified 28 ноября, 05:32

Updated 28 ноября, 05:32

Стекольщик из Ирбита погиб на СВО

Стекольщик из Ирбита погиб на СВО

28 ноября 2024, 05:30
Фото: 1MI.
41-летний Александр Собянин из Ирбита скончался в зоне СВО 12 октября 2024 года.

У мужчины было образование плотника. После окончания училища он устроился на стекольный завод, рассказали в группе ВКонтакте «Ирбит. Официально».

Фото: Группа ВКонтакте «Ирбит. Официально»

По словам родственников, свердловчанин был хорошим и отзывчивым человеком. В зоне СВО он находился с сентября 2022 года. Похороны состоятся 29 ноября 2024 года.

Напомним, 28 ноября 2024 года в Березовском пройдут похороны местного жителя, который участвовал в СВО.

Бывший глава свердловского Управления дорог ушел на СВО
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