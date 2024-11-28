Стекольщик из Ирбита погиб на СВО

Posted 28 ноября, 05:30
Published 28 ноября, 05:30
Modified 28 ноября, 05:32
Updated 28 ноября, 05:32
У мужчины было образование плотника. После окончания училища он устроился на стекольный завод, рассказали в группе ВКонтакте «Ирбит. Официально».
По словам родственников, свердловчанин был хорошим и отзывчивым человеком. В зоне СВО он находился с сентября 2022 года. Похороны состоятся 29 ноября 2024 года.
Напомним, 28 ноября 2024 года в Березовском пройдут похороны местного жителя, который участвовал в СВО.