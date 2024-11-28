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Posted 28 ноября, 06:48

Published 28 ноября, 06:48

Modified 28 ноября, 06:50

Updated 28 ноября, 06:50

Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о стрельбе у «Тихвина»

Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о стрельбе у «Тихвина»

28 ноября 2024, 06:48
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге направлено в Ленинский суд дело о стрельбе 30-летнего мужчины около клубного дома «Тихвин».

Свердловчанин обвиняется в использовании оружия в хулиганских целях и причинении легкого вреда потерпевшему. Ему грозит до семи лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, происшествие случилось 26 июня 2024 года. Около вышеупомянутого заведения несколько человек устроили потасовку. Во время конфликта один из них достал пистолет и открыл стрельбу. В результате оказался ранен прохожий, не участвовавший в драке.

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