Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о стрельбе у «Тихвина»

Posted 28 ноября, 06:48
Published 28 ноября, 06:48
Modified 28 ноября, 06:50
Updated 28 ноября, 06:50
Свердловчанин обвиняется в использовании оружия в хулиганских целях и причинении легкого вреда потерпевшему. Ему грозит до семи лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, происшествие случилось 26 июня 2024 года. Около вышеупомянутого заведения несколько человек устроили потасовку. Во время конфликта один из них достал пистолет и открыл стрельбу. В результате оказался ранен прохожий, не участвовавший в драке.