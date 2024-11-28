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Posted 28 ноября, 12:37

Published 28 ноября, 12:37

Modified 28 ноября, 12:39

Updated 28 ноября, 12:39

Свекла выросла размером с горох — схватились за голову: чего не хватает корнеплоду

Свекла выросла размером с горох — схватились за голову: чего не хватает корнеплоду

28 ноября 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Свекла — одна из самых популярных и любимых дачниками овощных культур. Она неприхотлива в уходе и при этом обычно дает неплохой урожай. Однако иногда свекла вырастает очень мелкой. Почему так происходит — TagilCity.ru разбирался в причинах.

Неподходящая почва

Свекла предпочитает легкие, плодородные и хорошо дренированные почвы. Если почва тяжелая или глинистая, это может затруднять рост корнеплодов. Оптимальная кислотность для свеклы — pH 6-7. Если почва слишком кислота или щелочная, это может оказать негативное воздействие на развитие корней.

Кроме того, свекла нуждается в достаточном количестве азота, фосфора и калия. Недостаток этих элементов может привести к уменьшению размеров овоща.

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Многие садоводы ошибочно считают, что свекла не требует удобрений. Однако для полноценного роста и развития растения необходимо регулярное внесение питательных веществ, — утверждает эксперт-агроном портала Pravda.ru.

Условия выращивания

Свекла требует регулярного полива, особенно в начале своего роста. Если почва слишком сухая, это вызывает стресс у растения и, как следствие, вырастают мелкие плоды. Но, с другой стороны, слишком частый или обильный полив может привести к гниению корней.

Свекла предпочитает умеренный климат. Слишком высокая или слишком низкая температура негативно сказываются на ее росте. Если на участке много сорняков или если свекла посеяна слишком густо, растения могут конкурировать за питательные вещества, влагу и солнечный свет.

Оптимальным расстоянием между растениями будет минимум 10 сантиметров, что обеспечит достаточное пространство для каждого корнеплода и позволит им расти крупными, — отмечает эксперт.

Сажая свеклу, выбирайте подходящие для вашей почвы и климата сортаСажая свеклу, выбирайте подходящие для вашей почвы и климата сорта
Сажая свеклу, выбирайте подходящие для вашей почвы и климата сорта. Фото: 1MI

Сорт и время посева

Некоторые сорта свеклы изначально имеют меньшее размер. Поэтому важно выбирать сорта, подходящие для вашего региона и условий. Посев в неподходящий срок мешает свекле расти: например, если посеять ее слишком рано, она может пострадать от холодов.

Вредители и болезни

Вредители — такие как свекловичный жук или нематоды — повреждают корни, влияя на размер корнеплодов. Также свекла может плохо расти из-за мучнистой росы или церкоспороза, опасных заболеваний растений.

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