Свекла выросла размером с горох — схватились за голову: чего не хватает корнеплоду

Posted 28 ноября, 12:37
Published 28 ноября, 12:37
Modified 28 ноября, 12:39
Updated 28 ноября, 12:39
Свекла предпочитает легкие, плодородные и хорошо дренированные почвы. Если почва тяжелая или глинистая, это может затруднять рост корнеплодов. Оптимальная кислотность для свеклы — pH 6-7. Если почва слишком кислота или щелочная, это может оказать негативное воздействие на развитие корней.
Кроме того, свекла нуждается в достаточном количестве азота, фосфора и калия. Недостаток этих элементов может привести к уменьшению размеров овоща.
Многие садоводы ошибочно считают, что свекла не требует удобрений. Однако для полноценного роста и развития растения необходимо регулярное внесение питательных веществ, — утверждает эксперт-агроном портала Pravda.ru.
Свекла требует регулярного полива, особенно в начале своего роста. Если почва слишком сухая, это вызывает стресс у растения и, как следствие, вырастают мелкие плоды. Но, с другой стороны, слишком частый или обильный полив может привести к гниению корней.
Свекла предпочитает умеренный климат. Слишком высокая или слишком низкая температура негативно сказываются на ее росте. Если на участке много сорняков или если свекла посеяна слишком густо, растения могут конкурировать за питательные вещества, влагу и солнечный свет.
Оптимальным расстоянием между растениями будет минимум 10 сантиметров, что обеспечит достаточное пространство для каждого корнеплода и позволит им расти крупными, — отмечает эксперт.
Некоторые сорта свеклы изначально имеют меньшее размер. Поэтому важно выбирать сорта, подходящие для вашего региона и условий. Посев в неподходящий срок мешает свекле расти: например, если посеять ее слишком рано, она может пострадать от холодов.
Вредители — такие как свекловичный жук или нематоды — повреждают корни, влияя на размер корнеплодов. Также свекла может плохо расти из-за мучнистой росы или церкоспороза, опасных заболеваний растений.
Ранее шеф-повар поделился уникальным рецептом квашеной капусты в стеклянной банке.