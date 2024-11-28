Свердловская область усиливает поддержку сельхозпроизводителей

Posted 28 ноября, 17:02
Published 28 ноября, 17:02
Modified 28 ноября, 17:04
Updated 28 ноября, 17:04
Законодательные предложения включают ряд новых мер поддержки, которые помогут укрепить позиции сельскохозяйственных производителей в регионе. Так, среди обсуждаемых инициатив — предоставление льготных кредитов, снижение ставок общего налога на сельское хозяйство, субсидирование покупки новой техники и обновления материально-технической базы. Как отметил председатель аграрного комитета Михаил Копытов, такие меры будут доступны как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям, работающим в сельском хозяйстве.
Также в рамках обсуждения было отмечено, что новые меры дополняют уже существующие программы поддержки, действующие в регионе. Среди них — субсидии на возмещение затрат при переработке молока, кредиты под 5% годовых на развитие выращивания растений и животноводство, а также финансирование строительства и модернизации перерабатывающих предприятий. Депутаты подчеркнули важность этих шагов для повышения конкурентоспособности местного сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности региона — сообщает URA.RU.
Таким образом, расширение государственной помощи станет важным шагом для укрепления позиций малых и средних сельскохозяйственных предприятий, которые играют ключевую роль в экономике Свердловской области. Вопросы реализации новых мер планируется рассмотреть на общем заседании заксобрания 3 декабря.