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Posted 28 ноября, 17:02

Published 28 ноября, 17:02

Modified 28 ноября, 17:04

Updated 28 ноября, 17:04

Новые меры поддержки для аграриев Свердловской области

Свердловская область усиливает поддержку сельхозпроизводителей

28 ноября 2024, 17:02
Фото: 1MI.

Новые меры поддержки для аграриев Свердловской области

Свердловская область расширяет меры поддержки сельхозпроизводителей. Инициативы председателя законодательного собрания, Людмилы Бабушкиной, одобрены аграрным комитетом, чтобы улучшить условия работы фермеров и других хозяйств.

Законодательные предложения включают ряд новых мер поддержки, которые помогут укрепить позиции сельскохозяйственных производителей в регионе. Так, среди обсуждаемых инициатив — предоставление льготных кредитов, снижение ставок общего налога на сельское хозяйство, субсидирование покупки новой техники и обновления материально-технической базы. Как отметил председатель аграрного комитета Михаил Копытов, такие меры будут доступны как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям, работающим в сельском хозяйстве.

Также в рамках обсуждения было отмечено, что новые меры дополняют уже существующие программы поддержки, действующие в регионе. Среди них — субсидии на возмещение затрат при переработке молока, кредиты под 5% годовых на развитие выращивания растений и животноводство, а также финансирование строительства и модернизации перерабатывающих предприятий. Депутаты подчеркнули важность этих шагов для повышения конкурентоспособности местного сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности региона — сообщает URA.RU.

Таким образом, расширение государственной помощи станет важным шагом для укрепления позиций малых и средних сельскохозяйственных предприятий, которые играют ключевую роль в экономике Свердловской области. Вопросы реализации новых мер планируется рассмотреть на общем заседании заксобрания 3 декабря.

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