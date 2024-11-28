Свердловская область усиливает поддержку сельхозпроизводителей

Также в рамках обсуждения было отмечено, что новые меры дополняют уже существующие программы поддержки, действующие в регионе. Среди них — субсидии на возмещение затрат при переработке молока, кредиты под 5% годовых на развитие выращивания растений и животноводство, а также финансирование строительства и модернизации перерабатывающих предприятий. Депутаты подчеркнули важность этих шагов для повышения конкурентоспособности местного сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности региона — сообщает URA.RU.