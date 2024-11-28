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Posted 28 ноября, 12:29

Published 28 ноября, 12:29

Modified 28 ноября, 12:31

Updated 28 ноября, 12:31

В Нижнем Тагиле мужчина умер после взрыва и пожара в бытовке

Тагильчанин скончался в больнице после взрыва в бытовке

28 ноября 2024, 12:29
Фото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО.

В Нижнем Тагиле мужчина умер после взрыва и пожара в бытовке

Днем 27 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле случился пожар на Вагонке. Огнеборцы незамедлительно выехали на улицу 70-летия Победы.

По прибытию на место происшествия выяснилось, что возгорание произошло в строительном бытовом вагончике рядом с частным жилым домом. Там находился мужчина и утеплял конструкцию монтажной пеной. Предположительно, в бытовке произошел взрыв.

Пострадавший с ожогами 60% тела был доставлен в ЦГБ №1 в состоянии средней тяжести Тагил. Он получил ожоги головы, верхних конечностей и туловища. Медикам не удалось спасти его, мужчина утром скончался. Причину происшествия и ущерб устанавливают дознаватели МЧС.

Фото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО

На ликвидацию возгорания, общая площадь которого составила один квадратный метр, привлекались 10 человек и 3 единицы техники, сообщили в отделе надзорной деятельности.

Ранее в Нижнем Тагиле при пожаре, разгоревшимся из-за курения, на Вагонке погиб мужчина.

Два автомобиля сгорели в Нижнем Тагиле
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