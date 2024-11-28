Тагильчанин скончался в больнице после взрыва в бытовке

Posted 28 ноября, 12:29
Published 28 ноября, 12:29
Modified 28 ноября, 12:31
Updated 28 ноября, 12:31
По прибытию на место происшествия выяснилось, что возгорание произошло в строительном бытовом вагончике рядом с частным жилым домом. Там находился мужчина и утеплял конструкцию монтажной пеной. Предположительно, в бытовке произошел взрыв.
Пострадавший с ожогами 60% тела был доставлен в ЦГБ №1 в состоянии средней тяжести Тагил. Он получил ожоги головы, верхних конечностей и туловища. Медикам не удалось спасти его, мужчина утром скончался. Причину происшествия и ущерб устанавливают дознаватели МЧС.
На ликвидацию возгорания, общая площадь которого составила один квадратный метр, привлекались 10 человек и 3 единицы техники, сообщили в отделе надзорной деятельности.
Ранее в Нижнем Тагиле при пожаре, разгоревшимся из-за курения, на Вагонке погиб мужчина.