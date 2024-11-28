Тараканы исчезнут за одну ночь: вывести рыжих усачей поможет хитрость с уксусом

Достаточно всего двух обработок — и скоро вы забудете о напасти. Почему же столь простое средство имеет такое мощное воздействие на тараканов? Все дело в том, что стиральный порошок в сочетании с резким уксусным запахом очень сильно раздражает чувствительную дыхательную систему насекомых. Те, которые не погибнут от вредных испарений, сами сбегут из вашего дома подальше от опасности.