Тараканы исчезнут за одну ночь: вывести рыжих усачей поможет хитрость с уксусом

Posted 28 ноября, 11:14
Published 28 ноября, 11:14
Modified 28 ноября, 11:16
Updated 28 ноября, 11:16
Если по ночам вы с содроганием заходите на собственную кухню и обнаруживаете там полчища прусаков, которые чувствуют себя как дома, то пришло время для тяжелой артиллерии. Народный метод с уксусом поможет навсегда избавиться от обнаглевших насекомых.
Три столовые ложки стирального порошка — лучше пахучего — растворите в половине литра теплой воды, а затем добавьте две столовые ложки яблочного уксуса. Как следует размешайте раствор, чтобы на дне не оставалось гранул порошка.
Протираем места, где обычно пролегают тропы тараканов: вентиляционные отверстия, проемы дверей в доме и на балконе (особенно у пола), место у мусорного ведра, под раковиной, — пишет портал «Хибины» со ссылкой на блогера и автора канала KremShow.
Достаточно всего двух обработок — и скоро вы забудете о напасти. Почему же столь простое средство имеет такое мощное воздействие на тараканов? Все дело в том, что стиральный порошок в сочетании с резким уксусным запахом очень сильно раздражает чувствительную дыхательную систему насекомых. Те, которые не погибнут от вредных испарений, сами сбегут из вашего дома подальше от опасности.
А чтобы тараканы навсегда забыли к вам дорогу, помните о мерах профилактики:
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