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Posted 28 ноября, 11:14

Published 28 ноября, 11:14

Modified 28 ноября, 11:16

Updated 28 ноября, 11:16

Тараканы исчезнут за одну ночь: вывести рыжих усачей поможет хитрость с уксусом

Тараканы исчезнут за одну ночь: вывести рыжих усачей поможет хитрость с уксусом

28 ноября 2024, 11:14
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
В сети предлагают много способов борьбы с тараканами, но только этому пользователи ставят жирный лайк и говорят, что он помогает на 100%. Две обработки — и тараканы пустятся в бега.

Если по ночам вы с содроганием заходите на собственную кухню и обнаруживаете там полчища прусаков, которые чувствуют себя как дома, то пришло время для тяжелой артиллерии. Народный метод с уксусом поможет навсегда избавиться от обнаглевших насекомых.

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Три столовые ложки стирального порошка — лучше пахучего — растворите в половине литра теплой воды, а затем добавьте две столовые ложки яблочного уксуса. Как следует размешайте раствор, чтобы на дне не оставалось гранул порошка.

Протираем места, где обычно пролегают тропы тараканов: вентиляционные отверстия, проемы дверей в доме и на балконе (особенно у пола), место у мусорного ведра, под раковиной, — пишет портал «Хибины» со ссылкой на блогера и автора канала KremShow.

Достаточно всего двух обработок — и скоро вы забудете о напасти. Почему же столь простое средство имеет такое мощное воздействие на тараканов? Все дело в том, что стиральный порошок в сочетании с резким уксусным запахом очень сильно раздражает чувствительную дыхательную систему насекомых. Те, которые не погибнут от вредных испарений, сами сбегут из вашего дома подальше от опасности.

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А чтобы тараканы навсегда забыли к вам дорогу, помните о мерах профилактики:

  • Уборка. Убирайте крошки, мусор и остатки пищи, особенно на кухне. Столы, полы и рабочие поверхности всегда должны быть чистыми.
  • Мойка посуды. Не оставляйте грязную посуду на длительное время. Тараканов привлекают остатки пищи и запахи.
  • Закрытые контейнеры. Храните все продукты в герметичных контейнерах, чтобы избежать доступа к ним тараканов.
  • Проверка упаковки. Следите за упаковкой продуктов и выбрасывайте гнилые или испорченные товары.
  • Проверка утечек. Исправляйте любые утечки в трубах и кранах, так как тараканы ищут влагу.
  • Заделывайте щели и трещины в стенах, полах и вокруг дверей или окон, через которые могут проникать тараканы.

Ранее эксперты рассказали, как справиться с плесенью в квартире даже при повышенной влажности.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Профилактика#Тараканы#Дезинфекция#Кухня#Насекомые#Утилизация#Уксус#Дом и сад#КЦ#Борьба с тараканами#Меры по борьбе#Столовый порошок
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