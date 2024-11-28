Топ-10 бронежилетов на маркетплейсе: что выбрать?

Комплект боевой жилетки универсален. Ткань произведена из водоотталкивающего материала. Ему по барабану порезы и истирания. Грудь, спина и пояса оснащены климатико-амортизационными пакетами, что обеспечит смятение при ударах, при этом в жаркую погоду ваше тело сможет спокойно дышать. Обладает максимальным классом защиты — Бр5, правда, это относится только к шее, плечам, животу и паху. У бедер в материале защита уровня Бр1, хотя, как заверяет продавец, этого достаточно, чтобы защититься от осколков. Из плюсов бронежилета можно назвать относительно небольшой вес, а мягкие широкие накладки не давят при постоянном ношении. В комплекте, кстати, очень много полезностей. Можно брать и носить с удовольствием.