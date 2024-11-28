Топ-10 бронежилетов на маркетплейсе: что выбрать?

Posted 28 ноября, 08:10
Published 28 ноября, 08:10
Modified 28 ноября, 08:12
Updated 28 ноября, 08:12
В этой статье мы расскажем, что можно купить себе в личное пользование от самого дорогого до самого дешевого товара в предложенной линейке, и речь пойдет не о футболках, платьях и кроссовках, а о бронежилетах. Для начала немного справки, что же такое этот ваш бронежилет.
Бронежилет — это средство индивидуальной защиты, предназначенное для предотвращения поражения жизненно важных органов человека от огнестрельного оружия, холодного оружия, осколков взрывных устройств и других поражающих факторов. Бронежилеты изготавливаются из различных материалов, таких как кевлар, арамидные волокна, титановые пластины и керамика.
Существует несколько типов бронежилетов:
Важно отметить, что эффективность бронежилета зависит от его класса защиты, который определяется стандартами, установленными в разных странах. В России, например, существует ГОСТ Р 50744-95, который регламентирует классы защиты бронежилетов.
Начнем наш топ с самого дорогого бронежилета. Встречайте мистер «стою как автомобиль». Бронежилет за 3 млн 78 тысяч рублей. Не шутка.
Штурмовой бронежилет спасает части вашего тела от любого агрессивного воздействия, по крайней мере от большинства из них. Большая площадь защиты и великолепная мобильность, так написано в описании, обеспечат владельцу комфорт и возможность легко маневрировать в самых экстренных ситуациях. Система разгрузки позволяет без труда пользоваться девайсом в городских условиях и даже в помещении. Материалы вообще топ качества, а самое главное, его можно с удовольствием использовать в страйкболе. Можно заказывать, только квартиру как-нибудь в другой раз придется взять.
Лот № 2. Цена этого удовольствия чуть меньше самого дорого, но все еще аж 2 миллиона 565 тысяч рублей. Крутая штука для военных специалистов и любителей страйкбола.
Суперпрочный, суперфункциональный и, конечно же, суперкомфортный. В бронированной жилетке имеется несколько подсумков и удобных отделений для разнообразного снаряжения. Все расположено именно так, чтобы носящий без проблем мог вытащить, например, рацию или медицинскую аптечку. В бронике есть также отделение для бронеплит размером 25×30 см, по заверению продавца, это позволит защитить все ваши жизненно важные органы. У защитного жилета есть очень крутой бонус: можно регулировать размер, поэтому данный аксессуар может пополнить будуар человека с любым телосложением. Берите, не пожалеете.
Лот № 3. По сравнению с прошлыми товарами это, прямо скажем, бюджетный вариант.
Штурмовой бронежилет «Мультикам» защитит как бойца, так и спортсмена. Подойдет и для военных действий, и для развлечения а-ля страйкбол. Прочность, комфорт и функциональность. Изготовлен, по заверению продавца, из высококачественных материалов, устойчив ко всему, что может нанести вред несущему. Выдержит проколы, разрывы и стирание. Броник — вещь. Можно смело брать. Вот только баллистические пакеты в комплект не входят.
Лот № 4. Как уверяет продавец, это одно из главных средств защиты. Собрались вы на СВО или просто с друзьями по лесу побегать, этот броник вам точно подойдет.
Жилет вот прямо для мужика. Куча отделений и всяких там подсумков, можно разместить что угодно, а потом это что угодно легко достать. А как известно, быстрота взаимодействия с разгрузкой очень может помочь в экстренной ситуации. Размер броника также можно регулировать, короче, удобная вещь, можно брать.
Лот № 5. В 10 раз дешевле лота № 1, но по заверению продавца ни сколько не хуже, в целом это становится понятно по описанию.
Военный штурмовой бронежилет, правда, без бронеплит. Этот аксессуар обеспечивает надежную защиту в боевых и не очень условиях. Бронежилет обладает уникальными характеристиками, так написано в карточке товара. Самые уникальные — это возможность эффективно распределить нагрузку и обеспечить комфорт. На этом все. В остальном обычный бронированный жилет. Защищает самые важные на теле места, включая грудь, спину, бока и плечи. Для армии подойдет идеально.
Лот № 6. Продавец и производитель данного снаряжения имеет на свои бронежилеты всю обязательную сертификацию. Испытания этого аксессуара прошли аж в лаборатории АО «ЦНИИточмаш».
Комплект боевой жилетки универсален. Ткань произведена из водоотталкивающего материала. Ему по барабану порезы и истирания. Грудь, спина и пояса оснащены климатико-амортизационными пакетами, что обеспечит смятение при ударах, при этом в жаркую погоду ваше тело сможет спокойно дышать. Обладает максимальным классом защиты — Бр5, правда, это относится только к шее, плечам, животу и паху. У бедер в материале защита уровня Бр1, хотя, как заверяет продавец, этого достаточно, чтобы защититься от осколков. Из плюсов бронежилета можно назвать относительно небольшой вес, а мягкие широкие накладки не давят при постоянном ношении. В комплекте, кстати, очень много полезностей. Можно брать и носить с удовольствием.
Лот № 7. Открывает доступные варианты приобретения жизненно важных аксессуаров на известном маркет-плейсе. Как обещает продавец, этот тактический бронежилет гарантированно пройдет весь срок службы.
Более того, в карточке описания товаров сказано, что если вы износили или повредили или вообще просто захотели обновить броник на новый или поменять расцветку, то милости просим. Вот так производители уверены в качестве своего продукта, есть чем гордиться. В комплект бронированного жилета входят бронепластины класса Бр5, плечи оснащены баллистической защитой, то же касается и шеи. Броня из прочных материалов состоит из 45 слоев. При покупке вы получите копию сертификата соответствия всем стандартам Родины. На спине есть петли, чтобы повесить дополнительное обмундирование или оборудование. Вообщем модель своих денег стоит.
Лот № 8. Бронежилет по цене игрового компьютера в 20707 году. Только компьютер вряд ли защитит вас от перманентной атаки, а этот бронежилет, вероятно, сможет.
Обеспечивает защиту плеч и шейного отдела. В этой модели возможно установить бронепластины класса Бр5. Разгрузка из кевлара создана с водоотталкивающей пропиткой и полиуретановым покрытием. Бронежилет обладает очень легкой конструкцией. Кроме того, на жилете есть ручка для эвакуации раненого бойца. Подходит для всех размеров от М до XXL. Разгрузка оснащена системой мгновенного сброса и несколько цветов на выбор. Ляпота.
Лот № 9 и так уж вышло один из самых бюджетных вариантов к покупке.
Имеет аж 9 карманов под магазины от автоматических винтовок. 3 спереди аксессуара и 6 по бокам. Также есть 4 кармана для пистолетных магазинов, и еще можно прикрепить гранаты, которые до 40 мм. Размер можно регулировать вплоть до 60, что удобно, так как можно не обращать внимание на комплектацию. В бронежилете есть два специальных отдела, в которые можно установить бронепластины и противоосколочный пакет. Варианты цветов подчеркивают дарят отличную возможность мимикрировать под любую обстановку. Можно использовать как для коммерческих целей, так и во время мобилизации, опять же по заверению продавца.
Лот № 10. И, наконец, десятая строчка нашего хит-парада. Супербюджетный и уникальный по стоимости бронежилет. Если фраза «Кто не рискует, тот не живет» о вас, то этот элемент одежды для вас.
В комплекте к бронежилету кладут целую одну плиту. Кроме такой роскоши есть еще лямки из широкой ленты, которые соединяют переднюю и заднюю части жилета. К бронику можно прикрепить различное навесное оборудование военной экипировки. Ремень на плече оснащен утолщенной губкой и, более того, продавец утверждает, что она дышит. Вроде как удобно. Но это не точно. Но в целом в этом бронике можно играть в пейнтбол или страйкбол. Для военного снаряжения тоже подходит, но проверять лучше не стоит. Но в целом, как написано в карточке товара, защита у данного бронежилета круговая и гарантирует более надежную защиту в сравнении с обычной поясно разгрузкой. Как-то так.