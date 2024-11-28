Три школы Екатеринбурга закрылись на карантин

Posted 28 ноября, 15:41
Published 28 ноября, 15:41
Modified 28 ноября, 15:43
Updated 28 ноября, 15:43
В Екатеринбурге полностью остановили работу в очном формате три образовательных учреждения в связи с увеличением роста заболеваемости пневмонией. С 20 ноября закрылась на карантин школа №175, она продолжит работу в последний день ноября. На два позже ушла на карантин школа №48, свои двери для учеников она откроет 1 декабря. Школа №23 прекратила свою деятельность позже всех и откроется 2 декабря.
В общей сложности пневмонией заражены около 134 учащихся. Почти 80 классов в 30 школах прекратили процесс обучения — сообщили 66.RU.
В первый месяц осени пневмония захватила «Красную горку» — лагерь для детей, расположенный в Каменске-Уральском. В медицинское учреждение направилось 11 человек. В начале октября число школ, закрытых на карантин, увеличилось почти в два раза.