tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 15:41

Published 28 ноября, 15:41

Modified 28 ноября, 15:43

Updated 28 ноября, 15:43

Школы Екатеринбурга полностью закрыли на карантин из-за пневмонии

Три школы Екатеринбурга закрылись на карантин

28 ноября 2024, 15:41
Фото: 1MI.

Школы Екатеринбурга полностью закрыли на карантин из-за пневмонии

В Екатеринбурге прослеживается вспышка пневмонии. В связи с этм полностью ушли на карантин обучающиеся школ №175, №48 и №23.

В Екатеринбурге полностью остановили работу в очном формате три образовательных учреждения в связи с увеличением роста заболеваемости пневмонией. С 20 ноября закрылась на карантин школа №175, она продолжит работу в последний день ноября. На два позже ушла на карантин школа №48, свои двери для учеников она откроет 1 декабря. Школа №23 прекратила свою деятельность позже всех и откроется 2 декабря.

В общей сложности пневмонией заражены около 134 учащихся. Почти 80 классов в 30 школах прекратили процесс обучения — сообщили 66.RU.

В первый месяц осени пневмония захватила «Красную горку» — лагерь для детей, расположенный в Каменске-Уральском. В медицинское учреждение направилось 11 человек. В начале октября число школ, закрытых на карантин, увеличилось почти в два раза.

В аптеках Нижнего Тагила некоторые лекарства подорожали на 40%
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге в два раза выросло количество закрытых на карантин школВ Нижнем Тагиле несколько школ закрыли на карантин252 ребенка в Екатеринбурге заболели пневмонией
#Агата Королева#Общество#Дети#Свердловская область#Болезнь#Школа#Пневмония#Карантин#Екатеринбург#Дистант
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика