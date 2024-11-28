Три школы Екатеринбурга закрылись на карантин

В Екатеринбурге полностью остановили работу в очном формате три образовательных учреждения в связи с увеличением роста заболеваемости пневмонией. С 20 ноября закрылась на карантин школа №175, она продолжит работу в последний день ноября. На два позже ушла на карантин школа №48, свои двери для учеников она откроет 1 декабря. Школа №23 прекратила свою деятельность позже всех и откроется 2 декабря.