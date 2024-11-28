Уральские эксперты-экономисты прокомментировали рост курса доллара

Инвестиционный советник Виктор Немихин полагает, что на курс валют повлияли процессы на рынке. Так, один из факторов — допналог на «Транснефть». Если не вмешается Центробанк, доллар может добраться и до отметки 120, считает эксперт. Также Немихин отметил, что выигрывают от ситуации сейчас лишь экспортеры, но РФ зависит от импорта. Инвестсоветник дает осторожные прогнозы на новое повышение ключевой ставки в декабре до 23%. Такие действия, предупреждает Немихин, могут привести к гиперинфляции, как это случилось в Турции.