Уральские эксперты-экономисты прокомментировали рост курса доллара

Posted 28 ноября, 15:26
Published 28 ноября, 15:26
Modified 28 ноября, 15:29
Updated 28 ноября, 15:29
Рубль падает по отношению к доллару: валютный рынок Forex предлагает приобретать американскую валюту по цене 110 рублей, европейскую — по 115.
Уральские экономисты прокомментировали рост курса валют и озвучили свои прогнозы на дальнейшее развитие ситуации на рынке.
Виталий Калугин, занимающийся финансовым управлением, среди причин падения российского рубля назвал санкции США в отношении Газпромбанка и других кредитных организаций, а также сложности на нефтяном рынке в виде падения цен на полезное ископаемое. Также повлиял и вброс в экономику бюджетных средств, цитирует эксперта издание E1.
Инвестиционный советник Виктор Немихин полагает, что на курс валют повлияли процессы на рынке. Так, один из факторов — допналог на «Транснефть». Если не вмешается Центробанк, доллар может добраться и до отметки 120, считает эксперт. Также Немихин отметил, что выигрывают от ситуации сейчас лишь экспортеры, но РФ зависит от импорта. Инвестсоветник дает осторожные прогнозы на новое повышение ключевой ставки в декабре до 23%. Такие действия, предупреждает Немихин, могут привести к гиперинфляции, как это случилось в Турции.
Ранее сообщалось о случае кражи крупной суммы денег в Екатеринбурге — мужчина подобрал на улице потерянную сумку, внутри которой находились 800 тысяч рублей.