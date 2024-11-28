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Posted 28 ноября, 15:26

Published 28 ноября, 15:26

Modified 28 ноября, 15:29

Updated 28 ноября, 15:29

Эксперты-экономисты с Урала прокомментировали падение курса рубля

Уральские эксперты-экономисты прокомментировали рост курса доллара

28 ноября 2024, 15:26
Фото: 1MI.

Эксперты-экономисты с Урала прокомментировали падение курса рубля

Уральские экономисты оценили падение рубля по отношению к доллару и евро. Эксперты озвучили свои прогнозы на ближайшее будущее на валютном рынке.

Рубль падает по отношению к доллару: валютный рынок Forex предлагает приобретать американскую валюту по цене 110 рублей, европейскую — по 115.

Уральские экономисты прокомментировали рост курса валют и озвучили свои прогнозы на дальнейшее развитие ситуации на рынке.

Виталий Калугин, занимающийся финансовым управлением, среди причин падения российского рубля назвал санкции США в отношении Газпромбанка и других кредитных организаций, а также сложности на нефтяном рынке в виде падения цен на полезное ископаемое. Также повлиял и вброс в экономику бюджетных средств, цитирует эксперта издание E1.

Инвестиционный советник Виктор Немихин полагает, что на курс валют повлияли процессы на рынке. Так, один из факторов — допналог на «Транснефть». Если не вмешается Центробанк, доллар может добраться и до отметки 120, считает эксперт. Также Немихин отметил, что выигрывают от ситуации сейчас лишь экспортеры, но РФ зависит от импорта. Инвестсоветник дает осторожные прогнозы на новое повышение ключевой ставки в декабре до 23%. Такие действия, предупреждает Немихин, могут привести к гиперинфляции, как это случилось в Турции.

Ранее сообщалось о случае кражи крупной суммы денег в Екатеринбурге — мужчина подобрал на улице потерянную сумку, внутри которой находились 800 тысяч рублей.

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