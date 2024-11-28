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Posted 28 ноября, 06:30

Published 28 ноября, 06:30

Modified 28 ноября, 06:48

Updated 28 ноября, 06:48

В Алапаевске двое со смехом выбросили трупы зверски убитых котов

В Алапаевске двое со смехом выбросили трупы зверски убитых котов

28 ноября 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области два живодера убивали двух котов и радовались их мучениям.

Местные жители утверждают, что это сделали мужчины из Алапаевского района. Видео с произошедшим опубликовал Ural Mash. На записи видно, что котов пинали ногами, били и выражали радость, когда у одного из животных от удара хлынула кровь. У животного началась предсмертная агония. По этическим соображениям видео добавить не можем.

Домашние животные в панике метались в помещении, пытаясь убежать от садистов. Но им это не удалось. Оба животных были убиты, а их трупы со смехом выбросили.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Животные#Убийство#18+#Екатеринбург#Инцидент
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