В Алапаевске двое со смехом выбросили трупы зверски убитых котов

Posted 28 ноября, 06:30
Published 28 ноября, 06:30
Modified 28 ноября, 06:48
Updated 28 ноября, 06:48
Местные жители утверждают, что это сделали мужчины из Алапаевского района. Видео с произошедшим опубликовал Ural Mash. На записи видно, что котов пинали ногами, били и выражали радость, когда у одного из животных от удара хлынула кровь. У животного началась предсмертная агония. По этическим соображениям видео добавить не можем.
Домашние животные в панике метались в помещении, пытаясь убежать от садистов. Но им это не удалось. Оба животных были убиты, а их трупы со смехом выбросили.
Ранее в Ревде спасли хаски со сломанным черепом.