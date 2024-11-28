В Алапаевске двое со смехом выбросили трупы зверски убитых котов

Местные жители утверждают, что это сделали мужчины из Алапаевского района. Видео с произошедшим опубликовал Ural Mash. На записи видно, что котов пинали ногами, били и выражали радость, когда у одного из животных от удара хлынула кровь. У животного началась предсмертная агония. По этическим соображениям видео добавить не можем.